Защитники Мариуполя во время восхождения в горы спасли заблудившихся школьников в Карпатах

Защитники Мариуполя помогли заблудившимся школьникам во время восхождения в Карпатах. Группа как раз спускалась с маршрута, когда встретила детей, заблудившихся в горах. По просьбе воспитателя участники ретрита взяли детей на плечи и помогли им добраться до безопасного места.

"Мы фактически взяли по ребенку себе на плечи и несли их в гору. Это было очень тяжело, но никто не сказал "нет". И дело в том, что мы не просто ходили в горы – мы помогли людям, которые оказались в беде. И мы снова в какой-то мере делали то, что делали в армии", – рассказал инструктор по горнотерапии, ветеран Алексей Кушнер.

Группа как раз спускалась с... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

Эта история произошла во время "Горотерапии" – ретрита для защитников Мариуполя в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Программа сочетает активности в горах с психологической поддержкой и практиками посттравматического роста. Для ветеранов и тех, кто пережил плен, это возможность постепенно обретать уверенность в своих силах, преодолевать внутренние сомнения и открывать новые возможности через собственный опыт. "Важным в таких ретритах является принцип "равный – равному"".

К программе привлечены тренеры по посттравматическому росту из числа защитников Мариуполя, тренер по горному альпинизму, который также является ветераном. И сами участники – это защитники Мариуполя, у которых похожий опыт. Поэтому они хорошо понимают друг друга и могут поддерживать друг друга без лишних объяснений", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Защитники Мариуполя помогли... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

По ее словам, именно совместный опыт помогает создать среду, в которой участники могут быть самими собой, говорить о пережитом и вместе проходить новые испытания. А история со школьниками стала еще одним важным моментом ретрита: защитники не просто преодолели горный маршрут, но и вновь почувствовали себя людьми, которые могут быть нужны и помогать другим.