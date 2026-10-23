Обмен пленными 23 октября 2026: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В пятницу, 23 октября Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными. На родную землю вернулись нацгвардейцы, в частности воины "Азова", пограничники, бойцы теробороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

Первые подробности об освобожденных из плена украинских защитниках публикуют областные военные администрации и другие официальные учреждения. OBOZ.UA следит за появлением новых данных и публикует списки воинов, вернувшихся домой.

Ровненская область

По информации главы Ровненской ОВА Александра Коваля, среди освобожденных сегодня из плена украинских военных есть и двое его земляков. Им 46 и 27 лет. Они из Ровненского и Варашского районов.

Черновицкая область

В рамках обмена пленными домой вернулся буковинец – Илья Тарица из села Купка Черновицкого района.

"Илья находился во вражеском плену с апреля 2022 года. Более четырех лет борьбы, ожидания и надежды – и наконец дома!" – написал глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Черниговская область

Во время очередного обмена военнопленными из российского плена освобожден офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Павел Нышпора.

"Павел – выпускник Львовской академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. С первых дней полномасштабной войны защищал Украину, участвовал в обороне Мариуполя и "Азовстали". В плен попал 12 апреля 2022 года", – сообщили в Коропском поселковом совете.

Из российского плена освобож... Источник: Facebook/Коропский поселковый совет Развернуть

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