"Новый общественный договор": Корецкий анонсировал изменения в мобилизации и бронировании в Украине

В Украине планируют пересмотреть систему бронирования работников от мобилизации, чтобы уменьшить количество необоснованных отсрочек и одновременно сохранить работу критически важных отраслей экономики. После изменений более 90–95% работников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса должны получить бронирование повторно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на 12-м Киевском международном экономическом форуме, сообщает Интерфакс-Украина. Он подчеркнул, что правительство хочет разграничить критичность предприятий и экономические критерии, которые позволяют бронировать работников, а до 1 декабря планирует разработать вместе с бизнесом новую модель мобилизации.

Что изменится в системе бронирования

Корецкий пояснил, что высокие зарплаты и отсутствие налоговых долгов не обязательно свидетельствуют о критической важности предприятия для государства. По его словам, эти показатели имеют экономическое значение, однако их нельзя отождествлять со стратегической ролью компании.

"Разделяем понятие критичности и экономические критерии бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов – это не одно и то же, что критичность предприятия", – отметил премьер.

Он уточнил, что к критически важным сферам относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продовольственное обеспечение и логистика. В то же время, по словам Корецкого, многие предприятия получили возможность бронировать работников преимущественно благодаря экономическим показателям, хотя их реальная критичность для государства может быть сомнительной.

Отдельно глава правительства заверил, что работникам энергетики и ОПК, обеспечивающим работу этих отраслей, не стоит беспокоиться из-за пересмотра правил.

"Но то, что создают большое количество предприятий – будь то ИТ или, условно, ОПК, где делают три дрона, а забронированы сотни людей, я упрощаю и в определенном смысле гиперболизирую, но так и есть. И таких случаев очень много", – сказал Корецький

По его словам, новые правила должны остановить рост количества необоснованных бронирований, одновременно не допустив негативного влияния на экономику. Он признал, что изменения не дадут мгновенного эффекта, но помогут прекратить увеличение количества отсрочек, которые считают несправедливыми.

"Сказать, что эти правила мобилизации и бронирования дадут сверхэффект, – нет, такого нет, но мы как минимум останавливаем бесконечный рост местами нечестно забронированных", – подчеркнул премьер.

Корецький предложил бизнесу новую модель мобилизации

Глава правительства призвал государство и бизнес совместно разработать новый подход, который позволит предприятиям сохранять бронирование работников, одновременно обеспечивая прогнозируемое пополнение войска.

"Нам нужно вместе придумать новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия обеспечат прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель", – заявил Корецкий.

Он предположил, что при наличии такого механизма можно было бы избежать ситуаций, когда военнообязанных приходится разыскивать на улицах.

"А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство – то вообще ничего не нужно, это новый общественный договор. Но не думать об этом, не готовиться – это суперстратегическая ошибка", – добавил премьер.

Когда могут представить новые правила

Корецкий также предупредил о рисках, связанных с возможным усилением мобилизации в России. По его оценке, если Москва примет решение о дополнительном призыве 300–500 тысяч человек, Украине нужно заранее быть готовой к такому сценарию.

Премьер подчеркнул, что без надлежащей подготовки государство рискует вновь принимать непопулярные решения в ручном режиме. Он также отметил, что вопрос ответственности тех, кто уклоняется от мобилизации, остается частью общей проблемы.

"Тогда речь уже будет не о бронировании и не о процентах. Стоит вопрос выживания государства и поэтому нужно это учитывать", – заявил Корецкий.

Он добавил, что до 1 декабря правительство должно выработать новый общественный договор и анонсировал встречу с представителями бизнеса для обсуждения будущей модели.

Напомним, правительство подготовило новые правила бронирования работников от мобилизации, которые должны вступить в силу с 1 декабря. Изменения предусматривают пересмотр критериев критичности предприятий и ограничение максимального уровня бронирования, в частности в энергетике и оборонно-промышленном комплексе.

Как писал OBOZ.UA, первоначальный проект Минэкономики предусматривал сокращение квоты бронирования работников предприятий ОПК со 100% до 85%. Украинские производители оружия выступили против этой инициативы, призвав правительство сохранить возможность бронировать до 100% военнообязанных сотрудников.