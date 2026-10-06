Новый горшок может навредить: как правильно пересаживать цветы

Пересадка комнатного растения кажется делом несложным: достать его из старого горшка, добавить свежей земли и пересадить в более крупный. На самом деле именно на этом этапе легко повредить корни или создать условия, при которых они начнут загнивать.

Особенно часто проблемы возникают тогда, когда для растения сразу выбирают слишком большой горшок или силой вытаскивают плотно переплетенный корневой ком. Подробности сообщает Deccoria.

Как понять, что растению уже тесно

Самый очевидный признак – корни, выходящие через дренажные отверстия. Стоит насторожиться и тогда, когда земля после полива высыхает значительно быстрее, чем раньше. Это может означать, что корневая система заняла почти весь объем горшка, а почвы, способной удерживать воду, осталось совсем мало.

Еще один сигнал – замедление роста. Если растение получает достаточно света и удобрений, но новых побегов почти нет, ему может не хватать места.

Чтобы проверить состояние корней, осторожно извлеките земляной ком. Если корни плотно оплели его со всех сторон и земли почти не видно, пересадку уже не стоит откладывать.

Впрочем, некоторые культуры, в частности сансевиерия и замиокулькас, хорошо переносят тесные горшки, поэтому их не нужно пересаживать слишком часто.

Почему больший горшок – не всегда лучше

Одна из самых распространенных ошибок – выбирать емкость "с запасом".

Новый горшок должен быть лишь примерно на 2–5 см шире предыдущего. Если разница слишком велика, корни не успевают быстро освоить весь объем почвы. В результате почва долго остается влажной, особенно в глубине. А постоянная влага у корней повышает риск гниения.

Обязательно проверьте, есть ли на дне дренажные отверстия. Без них лишняя вода будет скапливаться внутри горшка.

Какую почву выбрать

Универсальный легкий субстрат подходит для многих комнатных растений. Хорошо, если в нем есть перлит или вермикулит: они делают смесь более рыхлой и помогают регулировать влажность.

А вот обычную землю из сада лучше не использовать. В горшке она может быстро уплотниться, плохо пропускать воду и содержать нежелательные микроорганизмы.

Некоторым растениям требуется специальный субстрат.

Кактусам и суккулентам необходима очень рыхлая и водопроницаемая смесь, в которой вода не застаивается.

Орхидеям обычная почва вообще не подходит. Их корни нуждаются в доступе воздуха, поэтому для посадки используют преимущественно кору с добавлением перлита или других компонентов.

Азалиям нужна кислая почва, поэтому для них лучше покупать специальную смесь для азалий или рододендронов.

Как пересадить растение

Примерно за час до пересадки растение можно немного полить. Слегка влажная почва легче отходит от стенок горшка.

Пластиковую емкость осторожно сожмите с боков. Не стоит резко тянуть растение за стебли – так легко повредить корни или побеги.

После извлечения осмотрите корневую систему. Здоровые корни обычно упругие и светлые. Мягкие, темные или подгнившие участки нужно удалить чистым инструментом.

Если корни плотно обернулись вокруг земляного кома, их можно очень осторожно расправить пальцами. Это поможет им быстрее прижиться в новой почве.

На дно горшка насыпьте немного свежего субстрата, установите растение и постепенно заполните свободное пространство землей. Не заглубляйте его сильнее, чем оно росло ранее.

Почву не нужно сильно утрамбовывать – достаточно слегка прижать ее пальцами.

Что делать после пересадки

Большинство комнатных растений после пересадки следует поставить в светлое место без прямого солнечного света примерно на одну-две недели.

В первые дни листья могут немного поникнуть, а часть старых листьев – опасть. Это не всегда свидетельствует о проблеме: растение просто переживает стресс после вмешательства в корневую систему. Следующий полив проводят не сразу, а после того, как верхний слой почвы подсохнет.

Для кактусов и суккулентов правило другое: после пересадки им часто дают несколько дней без воды, чтобы возможные микроповреждения корней успели подсохнуть.

С удобрениями тоже спешить не стоит. Свежий магазинный грунт нередко уже содержит питательные вещества, поэтому дополнительная подкормка сразу после пересадки может быть излишней.

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