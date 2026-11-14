Никогда так не делайте: одна ошибка в ноябре может испортить урожай винограда

Осенний уход за виноградом во многом определяет, насколько щедрым будет урожай в следующем году. Особого внимания требует обрезка лозы, ведь неправильно выбранные побеги или чрезмерное укорачивание могут лишить куст значительной части плодовых почек.

Как пишет Deccoria, одной из самых распространенных ошибок является беспорядочная обрезка винограда, когда садоводы удаляют перспективные однолетние побеги, оставляя вместо них слабые или непродуктивные. Чтобы этого избежать, важно понимать, какие части куста обеспечат плодоношение в будущем.

Почему большое количество лозы не гарантирует щедрого урожая

Стремясь получить как можно больше винограда, некоторые садоводы пытаются сохранить максимальное количество побегов. Однако чрезмерное загущение куста может привести к противоположному результату. Когда лозе не хватает пространства, ухудшается циркуляция воздуха, а солнечный свет не проникает ко всем частям растения. Это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Кроме того, большое количество гроздей не всегда успевает полноценно созреть. Ягоды могут оставаться мелкими и кислыми.

Поэтому лучше сохранить несколько сильных и удачно расположенных плодоносящих побегов, чем оставлять множество слабых.

Какие ветви стоит оставить на следующий сезон

Перед обрезкой необходимо внимательно осмотреть виноградный куст. В первую очередь удаляют сухие, сломанные и пораженные болезнями части растения. После этого можно убрать тонкие, слабые побеги, у которых нет достаточного потенциала для дальнейшего развития.

Особенно важно сохранить здоровые однолетние одревесневшие лозы. Их можно распознать по коричневатой коре и хорошо сформированным почкам. Именно из них весной вырастут зеленые побеги, способные сформировать грозди.

Для дальнейшего выращивания обычно выбирают хорошо вызревшие лозы толщиной примерно с карандаш. Самые толстые побеги не обязательно будут самыми урожайными.

Количество оставленных почек зависит от сорта винограда, силы роста куста и способа его формирования. Одним растениям подходит более длинная обрезка, другим – короткие плодовые звенья.

Какой срез может лишить виноград будущих гроздей

Опасной ошибкой является одинаковое укорачивание всех побегов без учета особенностей сорта. В таком случае можно случайно удалить почки, из которых в следующем году должны были развиться плодоносящие побеги.

Не стоит также оставлять чрезмерное количество почек, надеясь получить больше ягод. Это может перегрузить растение и ухудшить качество урожая.

В то же время слишком радикальная обрезка также нежелательна. Часть почек может пострадать от зимних морозов, поэтому у куста должен быть достаточный запас для дальнейшего развития.

Особенно осторожно нужно обращаться со старыми одревесневшими рукавами и стволом винограда. Большие раны на многолетней древесине медленнее зарастают и могут стать местом проникновения инфекций.

Нужно ли обязательно обрезать виноград в ноябре

Осеннюю обрезку проводят после опадания листьев, когда растение переходит в состояние покоя. Однако ориентироваться только на календарь не стоит.

В регионах с суровыми зимами основную формирующую обрезку часто целесообразнее отложить до конца зимы или начала весны. Это позволяет оценить состояние почек после морозов и снизить риск зимних повреждений.

Если же обрезку проводят осенью, нужно учитывать морозостойкость сорта и местные погодные условия. Укрывные сорта после подготовки лозы защищают на зиму агроволокном, соломой или хвойными ветками.

Главное правило – не спешить удалять все лишние на первый взгляд ветки. Именно правильный выбор здоровых однолетних лоз и умеренная обрезка помогают сохранить потенциал винограда на следующий сезон.

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