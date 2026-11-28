Неожиданный "инспектор": на Буковине медведь устроил проверку камеры пограничников. Видео

В лесу на участке Черновицкого пограничного отряда в объектив камеры наблюдения попал бурый медведь. Животное приблизилось к камере, заглянуло в нее, развернулось и пошло дальше.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и опубликовали видео визита бурого обитателя Карпат. Также напомнили, что медведи в горах не туристы, а местные жители, поэтому нельзя нарушать их личное пространство.

Что известно

"На участке Черновицкого отряда в объектив попал неожиданный гость. Убедился, что его заметили, и продолжил прогулку", – говорится в сообщении.

Медведь заглянул в объектив камеры наблюдения пограничников и пошел дальше.

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В Госпогранслужбе напомнили, что, отправляясь в горы, стоит помнить: медведи там не туристы, а местные жители. Поэтому не нужно нарушать их личное пространство.

Отметим, бурые медведи в Украине преимущественно обитают в Карпатах, в частности в труднодоступных лесах и горных районах.

За последние полвека украинская популяция сократилась с 1300 до примерно 300 особей. Медведи предпочитают труднодоступные места – старые леса, малинники и высокогорные хребты, такие как Горганы, Свидовец и Черногора.

Интересным явлением стало возвращение медведей в Чернобыльскую зону отчуждения, где фотоловушки впервые почти за столетие стали их фиксировать. В то же время на Полесье постоянных групп нет – там изредка появляются лишь отдельные "гости" с территории Беларуси.

Стоит отметить, убежать от медведя в дикой природе человеку практически невозможно, ведь эти животные способны развивать гораздо большую скорость. Поэтому при встрече специалисты советуют не бежать, а медленно отступать и сохранять спокойствие.

Как писал OBOZ.UA, в горах Буковины фотоловушка засняла бурого медведя, который играл с тюком сена. Местные специалисты отмечали, что в лесу животным хватает естественного корма, а при малейшем подозрении на опасность они стараются убежать.

Также мы сообщали о том, что в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области заметили медведя, который бродил по улицам и частным дворам. Животное засняли очевидцы и камеры видеонаблюдения.