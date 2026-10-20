"Не знаю, как я вообще всё это пережил": история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

В марте 2022 года полковник и начальник аварийно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Шаруда оставался в осажденном Мариуполе. Он координировал спасательные работы, находясь под интенсивным вражеским обстрелом. Мужчина отваживался ехать в полуразрушенные районы Мариуполя, рискуя жизнью, чтобы тушить пожары, вывозить людей и расчищать завалы. История спасателя вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я должен был спасать людей. Ты обязан, ты принимал присягу, ты должен помогать. 28 февраля я собрал всех офицеров и сказал, что беру на себя ответственность за тушение пожаров и спасение людей", – вспоминает Алексей.

Алексей Шаруда. Источник: Фонд Рината Ахметова

В начале полномасштабного вторжения в Мариуполе еще работали шесть пожарно-спасательных частей. Из-за постоянных обстрелов их приходилось передислоцировать. Связи почти не было, а пожарные части одна за другой попадали под обстрелы – в итоге в марте 2022 года все они были уничтожены российской армией. Тогда спасатели работали практически без связи, самостоятельно координируя действия и постоянно рискуя попасть под обстрел. В то время их семьи, дети и другие мирные жители укрывались в подвале центральной пожарной части. Но уже с 14 марта из-за постоянных обстрелов спасатели не могли выезжать на помощь людям – каждая такая попытка могла закончиться фатально.

"Радиостанции не ловили, ретрансляторы были разбиты. Не знаю, как я вообще все это пережил. Но старался не паниковать, потому что у меня триста человек сидят в подвале. Тогда жена очень помогала мне эмоционально", – говорит Алексей.

Когда запасы воды, еды и топлива почти иссякли, пожарную часть окружили российские военные. В подвал вошли бойцы спецназа РФ, которые искали начальника пожарной части.

"Я вышел, а они стоят передо мной с автоматами, в касках. Они искали раненых военных. Я им сказал, что здесь только спасатели, гражданские, дети и женщины. Потом они мне сказали, что их командование решило: вы все отсюда должны выйти, а в часть зайдут боевики ДНР и что, мол, они не несут за них ответственности", – объясняет Алексей.

Алексей Шаруда с семьёй проживает в Одессе. Источник: Фонд Рината Ахметова

Впоследствии оккупанты предложили полковнику ГСЧС собрать спасательный отряд и работать под их руководством. Алексей отказался. Несмотря на опасность, он еще некоторое время оставался в окруженном Мариуполе, помогая спасателям из других частей выехать. И только в начале апреля вместе с семьей ему удалось покинуть оккупированные территории.

Сейчас он с семьей проживает в Одессе. С 2024 года полковник находится на пенсии. Говорит, что после пережитого осознал: дети, жена и близкие теперь больше всего нуждаются в его внимании и заботе.

Смотрите историю Алексея Шаруды здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.