Не потому, что живешь "в долг": зачем использовать кредитный лимит, если есть собственные средства

Кредитная карта долгое время была просто индикатором: если не хватает собственных денег, то используешь кредитные. Но эта логика постепенно меняется.

Сегодня человек может иметь достаточно собственных средств на счете и в то же время пользоваться картой с кредитным лимитом. Не потому, что живет "в долг", а потому, что дополнительный кредитный ресурс может пригодиться в ситуациях, когда собственных денег уже недостаточно.

Поэтому само наличие кредитного лимита еще ничего не говорит о финансовом положении человека. Важнее то, как и когда человек им пользуется. Если собственных средств достаточно для текущих расходов, они остаются основным источником расчетов. Кредитный лимит при этом может служить доступным резервом на случай непредвиденных или более крупных расходов.

Представим себе обычную ситуацию. На карте есть 40 тысяч гривен собственных средств и установленный кредитный лимит. Пока собственных денег достаточно, покупки оплачиваются ими. Если возникают расходы, превышающие доступный остаток, после использования собственных средств можно воспользоваться кредитным лимитом.

Именно в этом кредитная карта отличается от простого кредита "по необходимости". Дополнительный ресурс уже доступен на карте, но не используется без необходимости. А когда он понадобился, его можно использовать в пределах установленного лимита и в соответствии с условиями банка.

Для кредитной карты Sense Bank такая модель дополняется возможностью получать 3% годовых на остаток собственных средств. То есть клиент, у которого есть собственные деньги, может пользоваться ими для повседневных расходов и одновременно иметь установленный кредитный лимит в качестве дополнительного ресурса.

Если собственных средств недостаточно, можно перейти к использованию кредитных. Для покупок за счет кредитных средств по карте действует бессрочный льготный период: при условии выполнения установленных банком требований и своевременного погашения задолженности проценты по таким покупкам не начисляются. После погашения использованной суммы кредитный лимит вновь становится доступным.

Есть еще один нюанс, который показывает, что кредитный ресурс может быть частью повседневного финансового поведения. В программе Cash'u Club условия кэшбэка зависят от того, собственными или кредитными средствами совершена покупка. То есть способ оплаты может иметь значение не только с точки зрения источника денег, но и для доступных преимуществ карты.

В результате одна и та же карта может играть разную роль для разных клиентов. Для человека, который преимущественно пользуется собственными средствами, это карта для повседневных расходов с дополнительным кредитным ресурсом на случай необходимости. Для тех, кому собственных средств недостаточно, есть возможность пользоваться кредитным лимитом и возвращать использованную сумму на условиях карты.

Поэтому на вопрос "зачем мне кредитный лимит, если у меня есть собственные деньги?" есть вполне практичный ответ. Не для того, чтобы тратить больше, чем можешь себе позволить, а для того, чтобы иметь дополнительный вариант, когда собственных средств недостаточно.

Финансовая грамотность – это не только умение не брать кредиты. Это еще и умение понимать, когда, зачем и на каких условиях доступный кредитный ресурс может быть полезен. Главное: знать правила, контролировать собственные расходы и помнить, что кредитный лимит – это не дополнительные собственные деньги, а ресурс, который в случае использования нужно вернуть.