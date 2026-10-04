Не лучший выбор: какие комнатные растения не рекомендуется выращивать

Комнатные растения придают дому уют и свежесть, однако далеко не все виды хорошо приспособлены к жизни в помещении. Некоторым из них сложно обеспечить необходимое освещение, влажность или температурный режим, а некоторые могут вызывать проблемы у людей, страдающих аллергией.

Эксперты по комнатным растениям Лиза Элдред Стайнкопф, Саманта Адлер и садовница Бекс Клэр Гамелл назвали растения, которые они не рекомендуют выбирать для длительного выращивания дома. По их словам, абсолютных запретов почти не существует, однако некоторые популярные виды требуют настолько сложного ухода, что могут принести больше хлопот, чем удовольствия.

Кротон

Кротон привлекает яркими разноцветными листьями, однако в домашних условиях это растение довольно капризно.

По словам Стайнкопф, кротону нужно много света, а почву нельзя надолго оставлять сухой. Особенно сложно обеспечить необходимые условия зимой, когда естественного освещения становится меньше.

Кроме того, сухой воздух в помещении может способствовать появлению паутинного клеща, а даже кратковременная нехватка влаги способна привести к опадению нижних листьев. Поэтому эксперт советует выращивать кротон на улице в теплое время года или постоянно — в регионах с подходящим климатом.

Большинство пальм

Пальмы часто ассоциируются с тропиками и отдыхом, однако дома многим их видам некомфортно.

Им требуется высокая влажность и яркий свет, а создать такие условия в квартире непросто. Кроме того, после переноса в помещение на пальмах могут появляться паутинные клещи и щитовки.

Несколько более выносливой считается хамедорея, или салонная пальма, однако и она требует большего внимания, чем многие другие популярные комнатные растения.

Фикус лирата

Фикус лирата часто рекомендуют как эффектное растение для интерьера, но он может оказаться сложным даже для опытных цветоводов.

Саманта Адлер отмечает, что этот вид очень чувствителен к любым изменениям. Растение не любит, когда его часто переставляют, нуждается в стабильном поливе и правильно подобранном освещении. Даже небольшие изменения условий могут привести к потере листьев или ухудшению состояния растения.

Стрелиция

Стрелиция, известная также как райская птица, способна стать ярким акцентом в комнате, однако требует много пространства и света.

Растение может вырасти очень большим, поэтому в небольших квартирах ему часто не хватает места. Кроме того, для нормального развития ему нужны стабильные условия и яркое освещение.

Даже если стрелиция будет хорошо расти в помещении, эксперты предупреждают, что добиться её цветения в домашних условиях бывает сложно.

Некоторые виды папоротников

Папоротники создают ощущение зелени и прохлады, однако не все их виды одинаково хорошо подходят для жилых помещений.

Некоторые папоротники образуют значительное количество спор, которые попадают в воздух. Для людей, склонных к аллергии, это может стать дополнительным раздражителем.

Эксперты советуют обращать внимание на виды, которые образуют мало спор или вообще являются стерильными. Среди возможных альтернатив — некоторые разновидности асплениума, давалии и папоротника "кенгурова лапка".

Хищные растения умеренного климата

Венериная мухоловка и североамериканские саррацении могут показаться оригинальным выбором для дома, однако естественные условия их обитания трудно воссоздать в квартире. В природе они растут на солнечных болотистых участках и нуждаются в периоде зимнего покоя при низких температурах.

Бекс Клэр Гамелл отмечает, что без такой "зимовки" растениям сложно нормально развиваться, поэтому их лучше выращивать на улице.

Подарочные растения

Хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии часто продают в качестве комнатных подарочных растений. Однако многие из них рассчитаны лишь на временное пребывание в доме.

Для длительной жизни им нужен естественный сезонный цикл, в частности прохладный период покоя зимой.

Если растение удастся сохранить до того момента, когда его можно будет вынести или высадить на улице, у него будет гораздо больше шансов хорошо развиваться. В квартире же без естественной зимовки такие виды часто ослабевают.

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