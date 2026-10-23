Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую

Не все хризантемы способны пережить характерные для наших широт морозы, если оставить их зимовать прямо в саду. Опытные любители растений знают: если вы хотите, чтобы цветущий куст весной снова покрылся зеленью, нужно тщательно подбирать сорт.

Как не ошибиться с выбором, рассказало издание Interia Kobieta. Самое важное, что нужно знать о морозостойких хризантемах для вашего сада.

Мелкоцветковые хризантемы лу... Источник: Pexels Развернуть

Как распознать морозостойкую хризантему

Внешний вид не свидетельствует о морозостойкости хризантемы или ее пригодности для многолетнего выращивания на клумбе. Поэтому при покупке стоит внимательно читать этикетки. На них желательно искать обозначения "садовая хризантема", "многолетник, зимующий в открытом грунте" или "морозостойкий сорт". Не забывайте также узнать полное название сорта. По нему можно проверить морозостойкость, сроки цветения и требования к выращиванию.

С осторожностью следует относиться к хризантемам без указанного названия сорта, которые осенью продают в супермаркетах, цветочных магазинах и сезонных торговых точках. Такие растения выращивают преимущественно для украшения балконов, террас и других пространств. Благодаря регулированию продолжительности светового дня производители получают компактные кусты с большим количеством цветков. Однако это не делает хризантемы более устойчивыми к зимним холодам.

Проблемой может стать и запоздалая посадка. Если пересадить хризантему в сад в конце октября или в ноябре, она обычно не успевает достаточно укорениться до промерзания земли. Значительно больше шансов пережить зиму имеет морозостойкая садовая хризантема, приобретенная в питомнике и высаженная весной или, самое позднее, в конце лета. Перед покупкой стоит уточнить, зимовал ли этот сорт в открытом грунте в местных климатических условиях.

Определённой подсказкой может служить размер цветков. Мелкоцветковые хризантемы обычно лучше переносят холодный ветер, сильные дожди и первые заморозки. Их небольшие соцветия накапливают меньше влаги, быстрее высыхают и не так утяжеляют побеги. Благодаря этому растения дольше сохраняют опрятный вид. Впрочем, сам по себе небольшой размер цветков не гарантирует, что хризантема переживет зиму.

Выбирая хризантемы для сада,... Источник: Pexels Развернуть

Самые морозостойкие сорта хризантем

Выбирая хризантемы для зимовки в открытом грунте, прежде всего стоит ориентироваться на название сорта. В нашем климате лучше всего зарекомендовали себя хризантемы группы Rubellum и мелкоцветковые разновидности, высаженные на солнечных клумбах с хорошо дренированной почвой. Однако даже выносливый многолетник может погибнуть из-за загнивания корней, если вода долго застаивается возле них зимой. Сорт определяет пределы морозостойкости, но место посадки в значительной степени влияет на то, появится ли растение снова весной.

Clara Curtis

Clara Curtis относится к группе Rubellum и считается одним из надежных сортов для зимовки в открытом грунте. Растение вырастает примерно до 70 см, а его тонкие, слегка раскидистые побеги придают кусту естественный вид. С августа на нём распускаются нежно-розовые цветы с насыщенно-жёлтой серединкой. Благодаря раннему цветению сорт долго украшает клумбу до наступления сильных морозов. Он хорошо сочетается с декоративными травами, очитками, астрами и позднецветущими эхинацеями.

Лучше всего этот сорт растет на солнце, в гумусовой, умеренно влажной почве, из которой хорошо отводится лишняя вода. Раз в два-три года куст желательно выкапывать и делить: это стимулирует образование молодых побегов, предотвращает оголение центра растения и способствует более обильному цветению.

Solar

Этот сорт отличается ранним цветением: первые ярко-желтые соцветия могут распускаться уже в июле, а новые цветы появляются вплоть до осенних холодов. Их диаметр составляет примерно 6–8 см. В зависимости от условий выращивания куст достигает 30–50 см в высоту, поэтому подходит для средней части клумбы и невысоких сезонных композиций. Крепкие побеги также подходят для срезки и составления букетов.

Сорт лучше всего чувствует себя на солнце, хотя может расти и в легкой полутени. Ему нужна плодородная, хорошо дренированная почва. Тяжелую глинистую землю перед посадкой следует улучшить компостом и разрыхлить мелким гравием или промытым песком. Solar ценят за длительный период цветения, однако зимой его корни важно защищать от избытка влаги: в мокрой земле куст может загнить.

Rubra, Raja, Bella Gold, Carmen и Monaco

Среди мелкоцветковых хризантем, которые могут зимовать в открытом грунте, стоит обратить внимание на сорта Rubra, Raja и Bella Gold. Так, Rubra вырастает примерно до 50 см и в конце сентября покрывается розовыми соцветиями диаметром около 6 см. Raja цветет примерно в то же время, но ее оранжево-желтые цветы придают клумбе теплые оттенки. Bella Gold ниже — около 35–45 см, а её золотистые соцветия имеют оранжевую серединку. Все три сорта красиво смотрятся в осенних композициях с астрами, очитками и декоративными травами. Небольшие цветы лучше переносят дождь, быстрее высыхают и меньше утяжеляют побеги, чем крупные махровые соцветия.

Не менее эффектны красноцветковые сорта Carmen и Monaco. Первый отличается большим количеством ярких соцветий и хорошо дополняет клумбы в желтых, кремовых и оранжевых тонах. Monaco достигает высоты всего около 30 см, поэтому лучше всего подходит для переднего плана клумбы, посадки вдоль дорожек или сочетания с невысокими многолетниками. Оба сорта относятся к морозостойким садовым хризантемам, однако их способность пережить зиму зависит и от времени посадки. Растения, высаженные весной или в конце лета, успевают хорошо укорениться, тогда как посаженные поздно осенью вступают в зиму менее подготовленными.

Все перечисленные сорта лучше всего растут на солнечной, защищенной от ветра клумбе с водопроницаемой почвой. Осенью следует прекратить подкормку азотными удобрениями, а после легкого промерзания земли прикрыть корневища рыхлой лапникой. Хвойные ветки смягчают резкие перепады температуры и в то же время не задерживают у растений избыточную влагу.

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