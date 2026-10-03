Не кладите туда копейки: приметы, предвещающие бедность

В народных приметах монетам приписывали способность притягивать или, наоборот, отгонять финансовое благополучие. Считалось, что неправильное обращение с копейками может навлечь на дом бедность, болезни или постоянные расходы.

OBOZ.UA собрал народные приметы, связанные с деньгами. Наши предки верили, что даже место, где лежат мелкие деньги, может влиять на благосостояние семьи.

Где нельзя класть копейки

Мелочь нельзя класть на стол поверх скатерти, поскольку, по поверью, тогда весь семейный бюджет будет тратиться только на еду.

Также не стоит пренебрегать копейчаной сдачей и оставлять её продавцу. Считалось, что вместе с этими монетами человек может отдать свою финансовую удачу.

Не советовали хранить в доме и копейки, которые "слышали" семейный скандал. Такие монеты, по поверью, нужно было сразу потратить или отдать нищим.

Отдельно наши предки предостерегали от использования пластиковых бутылок в качестве копилок. Считалось, что таким образом человек может пригласить в дом бедность.

Зато копилка, согласно народным поверьям, должна быть из стекла или фарфора. Считалось, что звук от её разбивания снимает негатив с монет и заряжает их на привлечение достатка.

Нельзя было класть монеты и на кровать. По примете, это могло привлечь болезни, а заработанные деньги тогда пришлось бы тратить на лекарства.

Монеты. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Где нужно класть копейки

В то же время существовали приметы и о том, где монеты, напротив, стоит хранить. Наши предки верили, что монетки в углах стола под скатертью привлекают достаток в дом.

В кошельке, по поверью, обязательно должна была быть монета желтого цвета, которую нельзя тратить даже в крайнем случае. Пустой кошелек считался приметой бедности.

Финансовую удачу, как верили, могла привлечь и монета в кармане одежды, которую сейчас не носят. Летом такую монету советовали оставлять в куртках и пуховиках, а зимой — в летней одежде.

Чтобы привлечь богатство в дом, монетки также клали под коврик у входной двери и на подоконник.

Привлечь деньги, по поверью, могла и копилка с мелочью, которую регулярно пополняют. При её разбивании одну монету из неё советовали переложить в новую копилку, чтобы достаток не покидал дом.

Напомним, согласно народным приметам, определенные вещи в кошельке могут притягивать деньги и финансовое благополучие. Считалось, что каштаны привлекают удачу.

Как писал OBOZ.UA, некоторые привычки могут отгонять финансовое благополучие и привлекать дух бедности в дом. В частности, существовали приметы о том, когда не стоит считать деньги и планировать расходы.