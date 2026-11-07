Не для красоты: зачем в СССР на железных кружках была черная кайма

Эмалированная посуда, выпущенная в СССР, имеет одну характерную черту – ее края покрыты контрастной темной эмалью, образующей визуально заметную кромку. И мало кто знает, что это был не дизайнерский замысел. Эта кромка появилась из-за особенностей процесса изготовления такой посуды.

Как выяснил OBOZ.UA, такая темная кайма защищала наиболее уязвимые места изделия от повреждений и коррозии. Рассказываем, как она появлялась на кружках, кастрюлях и чайниках.

Согласно технологии производства эмалированной посуды, сначала металлическую основу будущей емкости покрывали специальной грунтовой эмалью, в состав которой входили оксиды марганца, кобальта и никеля. После обжига она приобретала темный, почти черный цвет. Этот слой хорошо сцеплялся с металлом и создавал прочную основу для последующего покрытия.

Темную кромку делают и на со... Источник: Pexels Развернуть

Затем на посуду наносили декоративную эмаль – белую, голубую, желтую или другую. Иногда ее расписывали узором. Но на некоторых участках второй слой не оставляли. Прежде всего это касалось краев, ободков, изгибов и ручек – мест, которые чаще всего подвергались ударам, трению и другим механическим нагрузкам. Цветная эмаль на них могла быстро потрескаться и отколоться, обнажив металл.

Чтобы уберечь их от повреждений, эти участки оставляли покрытыми более прочной темной грунтовкой. Она лучше выдерживала нагрузки и помогала защитить сталь от ржавчины. Так и появилась характерная черная полоска, по которой сегодня легко узнать старые эмалированные кастрюли, миски и кружки.

Интересно, что похожие темные ободки можно увидеть и на современной эмалированной посуде, ведь сама технология производства принципиально не изменилась. При нанесении эмали металлические края и закругления не всегда удается полностью покрыть защитным слоем: на узкой кромке покрытие может плохо закрепляться. Поэтому ее часто оставляют открытой или покрывают только грунтовой эмалью, которая и образует характерную темную полоску. Так что такая деталь – не просто дань старому дизайну, а следствие особенностей изготовления эмалированной посуды.

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