Блог | Не стройте иллюзий: эти переговоры не остановили войну и не изменили требований противника

Два дня переговоров. Точнее, несколько часов разговоров, растянутых на два дня.

И я откровенно не понимаю, почему столько людей настроились на то, что сейчас должен произойти большой прорыв. Что вот подпишут мир, остановят войну, вернут всех пленных и можно будет выдохнуть?

Далее текст на языке оригинала.

Домовилися про обмін полоненими. Це важливо для тих, хто дочекається своїх. Але називати це проривом у переговорах – самообман. За два дні перемовники не зрушили з місця головне: росія як хотіла забрати українську землю, так і хоче.

Послухайте, що говорять російські перемовники. Вимоги ті самі, що рік, два і три тому. росія вже вписала наші області у свою Конституцію й тепер вимагає, щоб Україна віддала їй чотири області. А ще говорить про буферну зону. Люди, які живуть біля цих областей, мають розуміти, що за цим стоїть. Для росії "буферна зона" це не безпека. Це ще один спосіб посунути фронт і забрати собі більше української землі.

Тому результат цих переговорів велике ніх*я. Так, обмін полоненими це важлива справа. Але це не мир і навіть не крок до нього. росія продовжує війну, вбиває наших людей і знищує країну. І поки вона не відмовилася від своїх цілей, будуть нові бої, нові полонені й нові родини, які чекатимуть на своїх.

Я не хочу знецінювати обмін. Я просто не хочу, щоб ним прикривали відсутність будь-якого результату в питанні миру. Це гуманітарна домовленість. А війну росія збирається продовжувати.

Ситуація дуже погана. І я не знаю, як достукатися до людей, щоб вони не будували собі ілюзій, які потім розсиплються й загонять їх у помиральну яму. Переговори не зупинили війну. Не змінили вимог росії. Не дали жодної підстави думати, що вона готова відступити. А ми знову чуємо слова про "прогрес" і "позитивну динаміку".

Ми ведемо екзистенційну війну. За виживання України, за майбутнє наших дітей і внуків. І я не хочу, щоб ті, хто сьогодні готовий на мир за будь-яку ціну, завтра побачили ціну цього "миру" в Бучі чи Ізюмі. Щоб пережили окупацію або знову мусили тікати з дому, як люди з Олешок.

Я давно нічого не писав про переговори. Бо розумію: розуму в голову не додаси. Але, може, хоч хтось нарешті зрозуміє: ці переговори не принесли миру. Вони лише ще раз показали, що росія не збирається зупинятися.

Тут не буде красивого компромісу. Не буде миру за будь-яку ціну, після якого можна спокійно жити. Є тільки вибір: або ми, або нас.