Названы украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком

Украинские фамилии имеют глубокие исторические корни: некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.

OBOZ.UA собрал актуальную информацию о древних украинских фамилиях, сохранившихся до наших дней, а также о названиях родов, которые сейчас почти не встречаются. Они помогают проследить особенности формирования родовых имен и лучше понять собственное происхождение.

Фамилии от Масляка

К древним родовым именам относятся фамилии, происходящие от Масляка и уходящие корнями в VIII век. Среди них:

Масляк;

Маслек;

Маслик;

Маслак;

Маслюк;

Маслик;

Маслук.

Фамилии с окончанием -ахно

Более тысячи лет могут иметь и родовые имена с окончанием -ахно. Среди них есть фамилии, которые и сегодня имеют сотни и тысячи носителей:

Кахно – 162 носителя;

Махно – 2066 носителей;

Сахно — 7498 носителей;

Дахно – 1528 носителей.

Украинка. Иллюстративное фото. Источник: Константин Климовец/Pexels

Фамилии с окончанием -ман

Отдельную группу составляют фамилии с окончанием -ман, которые связывают с трипольской и скифской цивилизациями. Среди них:

Бикман – 16 носителей;

Котьман – 15 носителей;

Варман — 67 носителей;

Сурман – 63 носителя;

Отман – 13 носителей;

Бацман – 547 носителей.

Какие фамилии могут исчезнуть

В то же время некоторые древние родовые имена сегодня почти не встречаются. В частности, речь идет о фамилиях, происходящих от отцовских имен или прозвищ с суффиксами "-ат" и "-ят". Среди них – Хведченят, Романчат, Максимчат, Миковьят, Процевьят, Старьят, Щурат и Конят.

В XVI–XVII веках также были распространены родовые формы падежа. К ним относились, в частности, Кривого, Черного, Кривобокого, Лукина и Возной.

Напомним, происхождение части украинских фамилий связывают с половцами — древним народом, сыгравшим заметную роль в истории Восточной Европы. Некоторые из таких родовых имен сохранились в Украине до наших дней.

Как писал OBOZ.UA, в Украине есть фамилии, которые существенно отличаются своей длиной. В частности, стало известно о самой длинной официально зарегистрированной украинской фамилии, состоящей из 50 символов.