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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: какое открытие они сделали
Объявлены лауреаты Нобелевск...
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Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине 2026 года. Так, Нобелевская премия в этом году присуждена Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики.
Об этом сообщил Нобелевский комитет в соцсети X
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