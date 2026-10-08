Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Им стала канадская писательница Энн Карсон.

Об объявлении лауреата стало известно на официальной странице Нобелевской премии в X. Результаты были объявлены в 14:00 по киевскому времени.

Что известно о лауреате

Энн Карсон родилась 21 июня 1950 года в Торонто, Канада. Она является поэтессой, эссеисткой, переводчицей и специалисткой по античной литературе. Ее творчество сочетает в себе поэзию, прозу, эссеистику и литературный перевод, а значительное влияние на ее работы оказала древнегреческая классическая традиция.

Нобелевский комитет отметил Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы". Именно так сформулировано обоснование решения о присуждении писательнице Нобелевской премии по литературе 2026 года.

Кто претендовал на награду

Накануне объявления лауреата среди главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе фигурировали китайская писательница Цань Сюэ, японский автор Харуки Мураками, американцы Томас Пинчон и Дон ДеЛилло, австралиец Джеральд Мурнейн, румынский писатель Мирча Кертереску, а также мексиканская писательница Кристина Ривера Гарса и испанец Энрике Вилья-Матас.

Одной из главных фавориток считалась Цань Сюэ (1953 года рождения). На популярных ресурсах именно ей часто отдавали первое место среди возможных лауреатов. Самые известные произведения писательницы – "Последний любовник" и "Я живу в трущобах".

Традиционно высоко в прогнозах находился и Харуки Мураками (1949). Японский писатель уже много лет подряд остается среди потенциальных претендентов на награду, а наибольшую популярность ему принесли романы "Норвежский лес", "Охота на овцу", "1Q84" и "Убить командора".

В число опытных претендентов также входили Томас Пинчон (1937), Джеральд Мурнейн (1939) и Дон ДеЛилло (1936). Их имена регулярно фигурируют среди возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе.

Среди фаворитов был и Мирча Кертереску (1956). Румынский писатель известен романами "Ослепление" и "Травести" и уже несколько лет подряд фигурирует в прогнозах относительно потенциального победителя.

В список вероятных лауреатов также вошли Кристина Ривера Гарса (1964) из Мексики и Энрике Вилья-Матас (1948) из Испании. Среди известных произведений этих авторов – "Никто не увидит меня в слезах" и "Канон камеры-обскуры".

Прежние лауреаты Нобелевской премии по литературе

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе. Шведская академия отметила его "за новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое", а его творческое наследие включает романы, пьесы, поэзию, эссе и детские книги.

В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Канг. Ее отметили за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Как писал OBOZ.UA, в 2025 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи. Шведская академия отметила его за творчество, которое "среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства", а среди главных особенностей его стиля Нобелевский комитет назвал гротеск и абсурд.