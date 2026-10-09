Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

В пятницу, 9 октября, Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира. Им стала Наванетем "Нави" Пиллей за ее усилия по укреплению мира и международного права.

Об избрании победителя объявили на официальной странице Нобелевского комитета в Х. Церемония вручения состоится 10 декабря 2026 года в Осло.

Нобелевскую премию мира полу... Источник: x.com/NobelPrize Развернуть

Пиллей последовательно добивалась привлечения государств и их лидеров к ответственности за нарушения прав человека и поддерживала тех, кто пострадал от насилия и вооруженных конфликтов. Ее многолетняя деятельность стала весомым вкладом в защиту международного права и утверждение его принципов.

"Ее выдающаяся карьера напоминает нам о необходимости поддерживать, укреплять и расширять глобальное верховенство права. Преданность Нави Пиллей справедливости и человеческому достоинству является источником надежды и вдохновения для всех, кто стремится создать более мирный мир", – подчеркнули в Нобелевском комитете.

Наванетем "Нави" Пиллей. Источник: x.com/NobelPrize

Что известно о победительнице этого года

Наванетхем "Нави" Пиллей родилась 23 сентября 1941 года в Дурбане, провинция Наталь, Южно-Африканский Союз. Она имеет индийское, тамильское происхождение и занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 годах.

В 1967 году Пиллей стала первой небелой женщиной в провинции Натал, открывшей собственную юридическую практику. Она защищала участников борьбы против апартеида, а также разоблачала случаи применения пыток и репрессий со стороны властей.

Впоследствии Пиллей стала первой женщиной неевропейского происхождения, назначенной судьей Верховного суда Южно-Африканской Республики. Кроме того, она работала судьей Международного уголовного суда и возглавляла Международный уголовный трибунал по Руанде.

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2025 году

Напомним, в 2025 году премию мира получила оппозиционная политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Женщину наградили "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Одним из претендентов на награду был президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о своем участии в урегулировании международных конфликтов. Он подчеркивал, что способствовал завершению семи войн, благодаря чему, по его мнению, заслуживает этой награды.

Кандидатуру Трампа выдвигали несколько стран, в том числе Израиль, Пакистан и Камбоджа. Однако, по данным букмекеров, шансы американского политика на победу составляли 6%.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Им стала канадская писательница Энн Карсон. Комитет отметил Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".