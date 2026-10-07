Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии: какое открытие они сделали

В среду, 8 октября, Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по химии. Награду получили Анри Каган и Кенсо Соаи за открытия, позволяющие управлять химическими реакциями для достижения гомохиральности.

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского фонда в социальной сети Х. Результаты объявляли в Стокгольме (Швеция).

"Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии за 2026 год Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе", – говорится в сообщении.

Награду получили Анри Каган и Кенсо Соаи. Источник: x.com/NobelPrize

Ученые раскрыли секрет зеркальных молекул

В решении отмечаются два открытия, которые помогают объяснить, как даже незначительное преимущество одной формы молекулы может со временем стать доминирующим. Это важно как для фармацевтической промышленности, так и для понимания происхождения жизни.

Французский химик Анри Б. Каган показал, что соотношение энантиомеров в продукте не обязательно напрямую зависит от чистоты катализатора. Его молекулы могут объединяться в димеры и более крупные структуры с различной активностью, поэтому даже небольшое преимущество одного энантиомера способно значительно усиливаться. Это открытие стало важным для понимания механизмов реакций и развития асимметричного катализа.

Японский химик Кенсо Соай применил этот принцип к автокатализу. В названной в его честь реакции небольшой начальный энантиомерный избыток постепенно усиливается в ходе повторных циклов, в результате чего продукт может приближаться к почти полной энантиомерной чистоте. Реакция Соая стала наглядным примером того, как автокатализ и нелинейная кинетика могут превратить незначительное хиральное преимущество в доминирование одной формы молекул.

"В совокупности эти результаты показывают, что нарушение симметрии не требует внешнего шаблона; сама химия может выбрать, а затем усилить действие. Это понимание лежит в основе промышленных путей получения фармацевтических препаратов с одним энантиомером и предлагает правдоподобный химический путь к гомохиральности в биологии. В возрасте 95 и 76 лет Каган и Соаи получили признание, которое многие в этой области давно считали запоздалым: доказательство того, что зеркальное отражение молекулы – это никогда не просто отражение, а судьба, которую молекулы могут выбрать для себя сами", – отмечается в сообщении.

Награду получили Анри Каган и Кенсо Соаи. Источник: x.com/NobelPrize

Факты о Нобелевской премии

Впервые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. Их присуждают в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и мира, а с 1968 года – также в области экономических наук.

Лауреатов определяют независимые учреждения, которые Альфред Нобель отдельно назначил ответственными за каждую категорию. Согласно уставу фонда, одну премию могут разделить между двумя работами или несколькими авторами, но в целом ее получателями могут быть не более трех человек.

Напомним, 6 октября Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике 2026 года. Нобелевская премия в этой области присуждена Фрэнсису Хальзену "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году присуждена ученым Карлу Дейссероту, Петру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики. В клинической медицине исследователи используют метод оптогенетики в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.