Лучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ

Для Романа Олексіва, который выжил после российского ракетного удара по Виннице и, несмотря на тяжелые травмы, вернулся к музыке, в Италии создадут эксклюзивный профессиональный аккордеон PIGINI – лучший аккордеон в мире. Ринат Ахметов исполняет мечту юного музыканта, подарив ему уникальный инструмент. Роман уже побывал на итальянской фабрике, где изготовят его будущий аккордеон, а 22 октября на легендарном стадионе "Сан-Сиро" вживую поддержал любимый "Шахтер" в матче Лиги чемпионов против "Интера".

Лучший аккордеон в мире для Романа Олексіва. Источник: пресс-служба Рината Ахметова

PIGINI – всемирно известный итальянский производитель профессиональных аккордеонов, инструменты которого выбирают ведущие музыканты мира. Для Романа изготовят лучший аккордеон в мире – эксклюзивный инструмент, созданный специально с учетом его профессиональных потребностей. Изготовление продлится около года.

Во время визита на фабрику Роман увидел, как итальянские мастера вручную создают профессиональные аккордеоны, узнал об особенностях их звучания и пообщался с представителями PIGINI. Для мальчика, который мечтает стать аккордеонистом мирового уровня, эта поездка стала возможностью приблизиться к осуществлению одной из важнейших профессиональных мечтаний.

"Побывать на фабрике и увидеть, как создают такие инструменты, – это невероятно. Иметь аккордеон такого уровня для меня большая честь и ответственность. Это моя профессиональная мечта, поэтому я готов еще больше работать и развиваться. Когда инструмент будет готов, я хочу сыграть на нем концерт для детей, пострадавших от войны, чтобы поддержать их и подарить светлые эмоции", – говорит Роман. Еще одним особенным моментом путешествия стал большой футбол. Роман посетил легендарный стадион "Сан-Сиро", где вживую увидел матч между миланским "Интером" и любимым "Шахтером".

"Ринат Ахметов лично решил поддержать Романа и подарить ему лучший профессиональный аккордеон в мире. Это уникальный инструмент, который создадут специально для него. У Романа невероятный талант, он упорно работает и уже доказал, что даже после самых тяжелых испытаний можно продолжать идти к своей мечте. Для Рината Ахметова важно, чтобы дети, пострадавшие от войны, имели возможность раскрывать свой потенциал, достигать новых вершин и строить будущее", – отметила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

Лучший аккордеон в мире для Романа Алексеева. Источник: пресс-служба Рината Ахметова

Роман родился в семье аккордеонистов, и музыка сопровождает его с раннего детства. Его мама Галина, погибшая в результате российского ракетного удара по Виннице в 2022 году, была аккордеонисткой и преподавательницей. Отец Ярослав Олексив – профессор, кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств Украины. Роман продолжает семейную музыкальную традицию.Возвращение к игре на любимом инструменте было непростым. В результате российского удара по Виннице мальчик получил ожоги 45% тела и перенес несколько операций. Врачи особенно беспокоились за его руки, однако благодаря длительной реабилитации и настойчивым занятиям Роман смог восстановить их подвижность и вернуться к музыке.

В 2025 году он победил на международном конкурсе баянистов-аккордеонистов InterSvitiaz Accomusic. Теперь Роман стремится совершенствовать мастерство, выступать на лучших сценах мира и стать аккордеонистом мирового уровня. Профессиональный аккордеон PIGINI станет важным шагом на этом пути.Ранее Ринат Ахметов подарил мальчику квартиру во Львове. Ее расположение позволяет Роману удобнее добираться до мест учебы и проходить реабилитацию.