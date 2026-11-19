"Лучший дипломат Украины – ВСУ": 19 подразделений Сил обороны получили технику от Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал партию техники в 19 подразделений Сил обороны. Военные получили мобильные мастерские, автомобили багги, пилорамы, прачечно-душевые комплексы, электрооборудование и детекторы дронов.

Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Хотите мира? Усиливайте Вооруженные силы Украины. Это мы и продолжаем делать. Ведь лучшим дипломатом Украины является именно наша армия, потому что она говорит на языке силы. Что и показал потопленный в Керченском проливе крымский мост", – говорит Порошенко.

Неизменным спросом на фронте пользуются мобильные мастерские. Ведь это – возможность быстро отремонтировать технику на месте, не теряя времени на ее транспортировку для стационарного ремонта, говорят военные.

"Однажды во время одной передачи командир батальона попросил нас сделать мастерскую, где можно было бы "хоть что-нибудь подкрутить". Потому что приходилось возить поврежденную технику за 400 километров на ремонт. Первую мастерскую смонтировали на британском грузовике. Потом перешли на контейнеры", – объясняет пятый президент.

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"По хорошо известной нашим мастерам технологии, так же как и прально-душевые комплексы, на базе стандартного морского контейнера строится полноценная мастерская – утепленная, комфортная, энергонезависимая, которую можно транспортировать. За счет использования морского контейнера, который больше кунга грузовика, удалось расширить ассортимент мастерской, вместить больше нужных станков и инструментов", – рассказывают волонтеры ОО "Дело Громад".

Накануне зимы военным также передали 115 автономных дизельных обогревателей, 95 генераторов и столько же зарядных станций.

"Очередные прально-душевые комплексы, которые особенно нужны воинам в холодное время года. А еще 17 багги, 8 мобильных лесопилок, 50 детекторов дронов "Аспирин", "Старлинки", ноутбуки и планшеты", – говорит Порошенко.

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

Отдельный приоритет – это учебные центры, объясняет лидер партии: "потому что как бы хорошо мы ни оснащали армию, нужно еще научить воина выживать на фронте и эффективно выполнять боевые задачи. И позаботиться о том, чтобы в течение всего 51-дневного курса наши боевые инструкторы могли передавать рекрутам свой опыт, а не сидеть с ними в укрытиях".

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что расходы Госбюджета в первую очередь должны идти на обеспечение армии.

Как известно, "Европейская солидарность" требует изъять из проекта Госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвобожденные средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию как минимум полтриллиона гривен.

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Лучший дипломат Украины – В... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Наши требования конкретны: как минимум 500 миллиардов гривен дополнительного ресурса для военных, на закупку оружия, оборонных технологий; 30 процентов денег военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.