Лучшая обработка перед зимой: как обрезать герань по правилу 3-5-7

Герань, или пеларгония, может радовать пышным цветением на протяжении многих лет, если правильно подготовить ее к холодам. Осенью растение нередко теряет листья, а его побеги становятся длинными, тонкими и слабыми.

Как пишет Deccoria, исправить ситуацию поможет специальная техника обрезки по правилу 3-5-7, которая способствует формированию густого куста. Важно лишь правильно выполнить процедуру и обеспечить цветку подходящие условия зимовки.

Почему герань теряет листья и вытягивается

Самая распространенная причина ухудшения состояния пеларгонии осенью – недостаток солнечного света. Растению нужно хорошее освещение, поэтому с сокращением светового дня его побеги начинают вытягиваться. В то же время нижние листья желтеют, постепенно засыхают и опадают.

Ситуацию усугубляет слишком высокая температура в помещении. Если зимой герань стоит возле батареи, где температура превышает 15 градусов, она может продолжать активно расти. Однако из-за недостаточного освещения новые побеги формируются слабыми и непропорционально длинными.

На растение также негативно влияет неправильный полив. Избыток влаги может вызвать загнивание корней, особенно при недостаточном освещении. Напротив, длительное пересыхание почвы заставляет герань сбрасывать старые листья, чтобы сохранить влагу для молодых побегов.

Как обрезать герань по правилу 3-5-7

Метод 3-5-7 предполагает последовательную обрезку и прищипывание побегов. Его главная цель – стимулировать пробуждение спящих почек и формирование новых боковых веточек, благодаря которым куст становится гуще.

Каждая цифра в названии техники обозначает отдельный этап ухода.

3 – количество узлов, которые нужно оставить. На каждом основном одревесневшем побеге отсчитывают от основания три здоровых узла со спящими почками. Стебель обрезают чуть выше третьего узла. Это помогает ограничить чрезмерный рост в высоту и создает условия для развития боковых побегов.

5 – расстояние от почки до места среза. Обрезку проводят примерно на 5 мм выше почки, желательно под углом около 45 градусов. Наклонный срез помогает воде стекать, не задерживаясь на его поверхности. Лучше выбирать почку, направленную наружу куста, чтобы новые веточки не загущали его середину.

Обрезку проводят примерно на 5 мм выше почки, желательно под углом около 45 градусов. Наклонный срез помогает воде стекать, не задерживаясь на его поверхности. Лучше выбирать почку, направленную наружу куста, чтобы новые веточки не загущали его середину. 7 – ориентир для последующего прищипывания. Когда после зимнего покоя молодые боковые побеги отрастут и сформируют примерно семь узлов, их верхушки можно осторожно прищипнуть. Это сдерживает дальнейшее удлинение стеблей и стимулирует ветвление.

Для обрезки нужно использовать острый и продезинфицированный секатор или нож. При этом правило 3-5-7 стоит воспринимать как практическую схему, а не универсальное требование: интенсивность обрезки зависит от сорта, возраста и состояния растения.

Как ухаживать за геранью после обрезки

После удаления значительной части побегов пеларгонии нужно гораздо меньше воды. Из-за уменьшения количества листьев влага испаряется медленнее, поэтому привычный режим полива может привести к загниванию корней.

Почву следует увлажнять умеренно, только после частичного подсыхания. Горшок лучше всего поставить в светлое прохладное помещение с хорошей вентиляцией, защищенное от мороза. Для зимнего покоя многих пеларгоний подходит температура примерно 5–12 градусов.

В этот период также не стоит активно подкармливать растение. Удобрения начинают вносить весной, когда герань возобновит рост и сформирует новые листья. Для этого подойдет сбалансированная подкормка для цветущих комнатных растений.

Важно учитывать, что после осенней обрезки герань не обязательно начнет активно ветвиться уже через несколько недель. При прохладной зимовке развитие новых побегов может возобновиться только весной. Именно тогда станет заметен результат правильно проведенной процедуры, а растение постепенно сформирует компактный густой куст, готовый к новому сезону цветения.

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