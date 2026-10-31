Даже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России

Российская оккупационная армия может сорвать локальное перемирие в Херсонской области несмотря на то, что режим прекращения огня сохранялся с 27 октября. В информационном пространстве противника начали появляться сообщения, которые могут быть подготовкой почвы для возможных провокаций.

Об этом предупредил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. В субботу, 31 октября, на своем Telegram-канале он заявил, что захватчики способны использовать подобные "информационные поводы" для прекращения режима тишины.

Частичное перемирие было объявлено ночью 27 октября в 03:00 и должно продлиться до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

"Однако провокационные послания во вражеских медиа уже присутствуют", – отметил глава ГВА.

"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется. Поэтому призываю жителей Херсонской громады завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными", – обратился чиновник к гражданским.

Он посоветовал людям избегать мест массового скопления, реагировать на тревоги, воздержаться от посещения "красных зон" и районов с повышенными рисками.

Шанько попросил ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram Ярослава Шанька

Как писал OBOZ.UA:

– Во время так называемого перемирия удалось организовать гуманитарную миссию в оккупированном городе Олешки. Этому способствовало посредничество первой леди США Мелании Трамп. Украинская делегация прибыла в населенный пункт 30 октября, чтобы помочь местным жителям и эвакуировать желающих. В тот же день отправились автобусы с людьми, которые решили уехать из Олешек.

– Мирные жители города вернулись на подконтрольную Украине территорию через Россию и Беларусь. Люди пересекли границу в Черниговской области.