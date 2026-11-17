Даже в комнате без окон: 5 растений, которые будут прекрасно себя чувствовать даже без солнца

Комнатные растения способны превратить даже самое мрачное помещение в уютный зеленый уголок. Однако в комнатах без окон или с недостаточным естественным освещением выращивать цветы бывает непросто. К счастью, существуют растения, которые хорошо приспосабливаются к таким условиям и не нуждаются в постоянном солнечном свете.

Как пишет Martha Stewart, некоторые комнатные растения могут расти даже в помещениях без окон, если получают достаточно искусственного освещения. Эксперты по садоводству назвали пять неприхотливых видов, которые стоит выбрать для темной комнаты, офиса или ванной.

Филодендрон

Филодендрон – отличный выбор для тех, кто хочет озеленить помещение с ограниченным количеством света. Это тропическое растение известно своей декоративной листвой и способностью приспосабливаться к разным условиям.

По словам писательницы и эксперта по растениям Энид Оффолтер, многие разновидности филодендронов хорошо чувствуют себя при слабом освещении. Среди них есть как компактные кустовые формы, так и вьющиеся растения, которые можно направлять вдоль декоративных опор. Благодаря этому филодендрон подходит даже для небольших комнат.

При этом стоит помнить, что филодендроны токсичны для домашних животных, поэтому их необходимо размещать вне досягаемости кошек и собак.

Сансевиерия

Сансевиерия, известная также как тещин язык, относится к самым выносливым комнатным растениям. Ее длинные вертикальные листья с характерными узорами придают интерьеру выразительность.

Специалист по садоводству Лора Айриш-Гансон объясняет, что отсутствие окон не обязательно означает полную темноту. Например, в офисах освещение часто работает не менее восьми часов в день, и некоторые растения способны использовать этот свет для роста. Сансевиерия хорошо переносит слабое освещение и нерегулярный полив. При этом ей нужна почва с хорошим дренажем, поскольку застой воды может привести к загниванию корней.

Замиокулькас

Замиокулькас особенно ценят за неприхотливость. У него крепкие стебли и блестящие темно-зеленые листья, которые сохраняют декоративность даже в неидеальных условиях.

По словам Энид Оффолтер, замиокулькас может приспосабливаться к помещениям с очень слабым освещением. Правда, в таких условиях растение будет расти медленнее. Еще одно преимущество – отсутствие необходимости в частом поливе. Благодаря способности накапливать влагу замиокулькас может некоторое время обходиться без воды.

Главное – не переувлажнять почву и обеспечить растению хотя бы минимальное достаточное искусственное освещение.

Эпипремнум

Эпипремнум, также известный под названием потос, – популярное вьющееся растение с сердцевидными листьями. Он хорошо приспосабливается к слабому освещению, не нуждается в частых подкормках и способен переносить нерегулярный полив.

По словам Лоры Айриш-Гансон, эпипремнум станет особенно удачным выбором для тех, кто только начинает увлекаться комнатными растениями.

Его длинные побеги можно размещать на полках, в подвесных кашпо или направлять вдоль стен. Эксперт даже советует использовать их для создания живого обрамления вокруг небольших фотографий. Таким образом, растение может стать не только украшением комнаты, но и интересным элементом интерьера.

Бромелия

Если хочется добавить темному помещению ярких красок, стоит обратить внимание на бромелиевые растения. Особенно популярны для выращивания дома гузмания и вриезия. Они привлекают внимание необычными формами и насыщенными цветами декоративных соцветий.

В природе многие представители этого семейства растут под густыми кронами деревьев, поэтому приспособлены к рассеянному свету.

Благодаря этой особенности бромелиевые могут стать хорошим выбором для ванной комнаты или офиса без окон, если там организовано подходящее искусственное освещение. Для нормального развития им также нужен хорошо дренированный субстрат.

Могут ли комнатные растения жить совсем без света

Несмотря на способность некоторых видов переносить темные помещения, ни одно растение не может долго выживать в абсолютной темноте. Свет необходим для фотосинтеза – процесса, благодаря которому растения образуют питательные вещества.

Именно поэтому для комнат без окон специалисты рекомендуют использовать специальные фитолампы или достаточно мощное искусственное освещение. Обычных потолочных светильников иногда может хватать, чтобы поддерживать жизнь неприхотливых видов, однако для полноценного роста их интенсивности бывает недостаточно.

Правильно подобрав растения и организовав освещение, можно создать зеленый уголок даже в помещении, куда никогда не попадают прямые солнечные лучи.

OBOZ.UA предлагает советы по подкормке замиокулькаса, чтобы он выпускал новые побеги.