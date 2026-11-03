Зачем в СССР в пылесосах было два отверстия для шланга: догадаться трудно

Бытовая техника, изготовленная в СССР, способна поставить современного человека в тупик. Например, если вы когда-нибудь видели старый советский пылесос, то могли заметить, что у него есть два отверстия, к которым подходит один и тот же шланг.

Но зачем ему еще один патрубок, если сбор пыли происходит однонаправлено? Как выяснил OBOZ.UA, второе отверстие работало в противоположном направлении – оно не всасывало, а выдувало воздух. И в хозяйстве это могло быть действительно полезно.

Например, режим выдувания мог выдувать пыль из труднодоступных уголков, после чего ее было легко собрать, переставив шланг. Но основная функция второго отверстия заключалась в другом – его использовали для побелки стен и потолка.

Некоторые советские пылесосы комплектовали специальной насадкой-распылителем, с помощью которой можно было наносить соответствующее средство на поверхности и делать это относительно равномерно. Для этого на банку с известковым раствором устанавливали распылитель, подсоединяли к нему шланг, а сам шланг вставляли в выходное отверстие пылесоса. Поток воздуха захватывал раствор и распылял его на поверхность. Так вместо кисти или щетки для побелки использовали обычный бытовой прибор. А длина его шланга позволяла дотянуться до самого потолка.

Кстати, некоторые современные пылесосы тоже имеют функцию распыления жидкости. Но используется она иначе. Побелку стен известью уже давно никто не использует, ведь она непрактична, стирается и пачкает вещи. Новые модели пылесосов, в том числе и роботов, распыляют воду, чтобы самостоятельно мыть поверхности. В таких моделях чистая вода или моющий раствор подается через специальную насадку на поверхность, а затем вместе с растворенной грязью всасывается обратно в резервуар для грязной воды. Причем так можно чистить и твердые покрытия, и, скажем, ковры или мягкую мебель. Так что старая технология никуда не исчезла, ее усовершенствовали и используют до сих пор, но уже для других нужд.

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