Зачем в СССР в зданиях делали стены из стеклоблоков: причина не в красоте

В советские времена в школах, больницах, бассейнах, подъездах и на предприятиях часто можно было увидеть необычные стены из зеленоватых стеклянных квадратов. Они пропускали свет, но почти не позволяли разглядеть, что происходит по другую сторону. Такие конструкции стали одной из характерных деталей советской архитектуры, хотя их использовали вовсе не ради красоты.

На самом деле стеклоблоки имели сразу несколько практических преимуществ, которые делали их удобным решением для общественных и промышленных зданий. Почему этот материал приобрел популярность в СССР и зачем им заменяли обычные окна, рассказывает OBOZ.UA.

Для чего в СССР использовали стеклоблоки

Главным назначением стеклоблоков было обеспечение естественного освещения без потери приватности. В отличие от обычного оконного стекла, у них была рельефная поверхность, которая рассеивала свет и искажала изображение.

Благодаря этому помещение оставалось освещенным, но люди снаружи не могли четко увидеть, что происходит внутри. Это было особенно удобно для раздевалок, бассейнов, душевых, больниц и лестничных клеток.

Кроме того, стеклянные перегородки позволяли использовать дневной свет в местах, где обычные окна были неудобны или не нужны.

Интересно, что стеклоблоки не были советским изобретением. Подобные строительные материалы начали применять еще в конце XIX века. Однако именно в СССР они получили широкое распространение в типовом строительстве.

Почему стеклоблоки помогали сохранять тепло

Еще одним важным преимуществом материала была его конструкция. Каждый стеклоблок состоял из двух соединенных стеклянных половинок, между которыми оставалась герметичная воздушная полость.

Этот слой уменьшал теплопередачу по сравнению с обычным одинарным стеклом. Благодаря этому стены из стеклоблоков могли лучше удерживать тепло в помещении.

В то же время такие конструкции не были полноценной заменой кирпичным несущим стенам. Их использовали преимущественно для перегородок, заполнения проемов и создания светопрозрачных участков зданий.

Особенно практичными стеклоблоки были в помещениях с повышенной влажностью. Стекло не боялось воды, не требовало окрашивания и не имело деревянных рам, которые со временем могли деформироваться.

К тому же сплошная стена из стеклоблоков не имела подвижных деталей, поэтому при правильном монтаже требовала относительно простого ухода.

Почему советские стеклоблоки были зелеными

Характерный зеленоватый оттенок стал одной из самых узнаваемых особенностей советских стеклоблоков. Однако такой цвет не обязательно был результатом специальной окраски.

Дело в том, что обычное стекло может содержать небольшое количество примесей железа, которые попадают в него вместе с сырьем. Именно они способны придавать материалу зеленоватый оттенок. Этот эффект особенно хорошо заметен на толстых стеклянных изделиях. В стеклоблоках свет проходил сквозь две стеклянные стенки, поэтому оттенок мог становиться выразительнее.

При этом не все стеклоблоки были одинакового цвета. Их оттенок зависел от состава материала, толщины стекла и освещения.

Почему стеклоблоками не заменяли все окна

Несмотря на многочисленные преимущества, у этого материала были и существенные недостатки. Прежде всего, стеклоблоки нельзя было открыть для проветривания. Поэтому помещения с такими стенами нуждались в отдельных окнах или надлежащей системе вентиляции.

Другим ограничением было отсутствие полноценного обзора. Из-за рельефной поверхности человек не мог любоваться пейзажем или наблюдать за тем, что происходит снаружи.

Именно поэтому стеклоблоки использовали преимущественно во вспомогательных помещениях, коридорах, на лестницах и в общественных зданиях, где естественное освещение было важнее возможности смотреть в окно.

Сегодня эти стеклянные квадраты часто ассоциируются с советской архитектурой. Однако их назначение было вполне рациональным: пропускать дневной свет, обеспечивать приватность и создавать долговечные перегородки.

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