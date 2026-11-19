Зачем в СССР делали треугольные угловые балконы: почему от них отказались

В городах, которые активно и много застраивались во времена СССР, иногда можно заметить дома с довольно необычным оформлением фасада. Его венчают балконы треугольной формы – часто расположенные в шахматном порядке и развернутые на 45 градусов.

Такие балконы были редкостью для советской архитектуры. К тому же их назначение не всегда понятно жильцам: застеклить такие конструкции сложно, а использовать для сушки белья практически невозможно. OBOZ.UA рассказывает, как возникла эта идея и почему она не прижилась.

Необычный вид таких балконов связан с традициями конструктивизма, распространенного в советской архитектуре в 1920-1930-х годах. В то время архитекторы активно экспериментировали с формами и пропорциями зданий. Они стремились сочетать функциональность с выразительным дизайном, используя простые геометрические фигуры, в частности треугольники, а также объемные элементы, выступавшие за плоскость фасада. Позже, в период массового строительства хрущевок и брежневок, предпочтение начали отдавать более дешевым и простым проектам, поэтому пространство для архитектурных экспериментов существенно сузилось.

Интерес к необычным формам вернулся в 1970-1980-х годах. Архитекторы пытались отойти от однообразия типовой застройки и добавляли к домам нестандартные детали, в частности конструкции, расположенные под разными углами. Треугольные балконы были одним из таких приемов: они должны были сделать здания заметнее и придать им более современный вид.

Несмотря на оригинальный дизайн, в быту такие балконы неудобны. Из-за необычной геометрии и ограниченной площади их сложно застеклить, а полноценно пользоваться ими почти невозможно. На такой площадке разве что может поместиться один человек. Поэтому чаще всего эти конструкции используют для установки кондиционеров или просто оставляют декоративными элементами фасада.

Получается, что главная цель такого архитектурного решения – не практичность, а оригинальный внешний вид. Необычные балконы помогали разнообразить монотонный серый пейзаж советского города и сделать типовые здания менее похожими друг на друга. Впрочем, достигалось это за счет удобства, что сложно назвать удачным решением.

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