Зачем СССР взорвал ядерный заряд в Харьковской области: какими были последствия

Когда мы говорим о ядерном взрыве на территории Украины, то сразу вспоминаем катастрофу на Чернобыльской АЭС весной 1986 года. Однако это был не первый такой случай. Так, 9 июля 1972 года возле поселка Крестище в Харьковской области впервые на территории нашего государства, которое тогда входило в состав СССР, произвели промышленный ядерный взрыв.

В тот день на глубине 2483 метра под землей взорвали ядерный заряд мощностью 3,8 килотонны. Операцию проводили под предлогом ликвидации утечки газа, однако ее последствия оказались катастрофическими для местных жителей. Подробнее об инциденте рассказал Институт национальной памяти.

Крупнейшее газовое месторождение Европы

В 1960-х годах в Харьковской области, в Машевско-Шебелинском газоносном районе, открыли Западно-Хрестищенское газоконденсатное месторождение. По результатам разведки выяснилось, что оно входит в число крупнейших в Европе: запасы газа оценивались примерно в 300 миллиардов кубометров. Поэтому бурение эксплуатационных скважин начали почти сразу после завершения разведочных работ. К концу 1971 года на месторождении уже работали 17 скважин, хотя большинство из них эксплуатировали в чрезвычайно сложных условиях: внутрипластовое давление достигало 400 атмосфер.

В том же году во время бурения скважины № 35 произошла ошибка, из-за которой началась масштабная утечка газа. Чтобы предотвратить его детонацию и взрыв, газ решили поджечь. Над скважиной поднялся огромный огненный столб высотой в несколько десятков метров, который не гас целый год. Из-за значительных экономических потерь советская власть решила применить другой метод – подземный ядерный взрыв. Подобную практику к тому времени уже использовали на газовых месторождениях Узбекской и Туркменской советских республик.

"Мирные ядерные взрывы"

План предусматривал такую последовательность действий: к аварийной скважине прокладывали подземный ход, в нем размещали термоядерный заряд, а после взрыва порода должна была сместиться и перекрыть отверстие, через которое выходил газ. Такой способ ликвидации аварий не был новым. В рамках советской программы "Мирные ядерные взрывы для народного хозяйства", действовавшей с 1965-го по 1980 год, на территории СССР провели в общей сложности 124 ядерных взрыва.

Советское руководство охотно отчитывалось об этих достижениях, ведь с помощью таких операций якобы удавалось решать хозяйственные проблемы. Однако была и другая причина их проведения. В период холодной войны и гонки вооружений военным требовалось испытание ядерного оружия, которое позволило бы изучать воздействие так называемого мирного атома на людей и окружающую среду. Именно эта потребность в значительной степени и обусловила активное использование ядерных взрывов для хозяйственных нужд.

В обстановке абсолютной секретности

Как рассказывал в интервью Общественному кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Евгений Малый, для ликвидации утечки на Крестищенском месторождении существовали и другие способы, не предусматривавшие использования ядерного оружия. Однако остановились именно на взрыве, поскольку хотели заодно проверить, как ядерный заряд повлияет на расположенный поблизости населенный пункт.

"Подразделения, охранявшие местность, где проводился этот взрыв, – это были гэбисты не с территории Украинской Советской Социалистической Республики, а из России – из Москвы, из других городов", – рассказал Евгений Малый. По его словам, украинцев не допустили к проекту, поскольку они были против проведения этого взрыва. "И интересный момент, что российские физики были "за". Ведь они планировали написать научное исследование, чтобы защитить диссертацию на темы, связанные с подземным ядерным взрывом", – добавил ученый.

Тайную операцию назвали "Факел". Ее проведение держали в полной тайне, а разрешение на взрыв согласовали на самом высоком уровне: соответствующие документы подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.

Подготовительные работы заняли примерно четыре месяца. Местных жителей Хрестища и соседнего поселка Первомайское (ныне Мирное) о запланированном взрыве никто не предупредил. Людям лишь приказали выполнять распоряжения силовиков, отвечавших за проведение операции.

Ошибка в расчетах

Ядерный заряд должны были взорвать в 10 часов утра 9 июля 1972 года. Перед этим жителей Хрестища и Первомайского, расположенного менее чем в километре от аварийной скважины, заставили покинуть свои дома. Людей вывели на открытое место – в поле на окраине поселков. Никаких объяснений они не получили и не знали, чего ожидать после взрыва и уцелеют ли их дома.

После подрыва заряда на поверхности почувствовали два сильных толчка. Огненный столб над скважиной погас примерно на 20 секунд, а затем на высоте около километра появился характерный для ядерного взрыва гриб. Смесь газа и породы поднялась более чем на километр вверх.

Евгений Малый считает, что эксперимент провалился из-за неправильных расчетов. Мощности заряда не хватило, чтобы сдвинуть породу и перекрыть подземное отверстие, зато взрыв оказался достаточно сильным, чтобы нанести серьезный ущерб окружающим населенным пунктам и людям. В результате взрыва пострадало жилье: в домах выбило окна, потрескались стены, а окружающие почвы и вода подверглись радиоактивному загрязнению. Местным жителям разрешили вернуться домой уже через полчаса после взрыва. Однако восстановление домов в Хрестище и Первомайском за государственный счет продолжалось больше года, а повышенная заболеваемость раком давала о себе знать еще десятилетиями. Не пережили эксперимент и животные: погибли все куры, козы и пчелы, которых исследователи заранее разместили в специальных зонах на разном расстоянии от места взрыва.

Не единым взрывом

В итоге газовый факел удалось потушить без применения ядерного оружия. Вокруг аварийной скважины бульдозерами выкопали котлован диаметром 200 метров, а в грунте сделали отверстия, через которые закачивали тяжелые растворы. Они и помогли укротить пламя. После этого к скважине проложили трубу и заварили ее, окончательно устранив утечку.

Сам ядерный эксперимент, однако, остался засекреченным. Власти скрыли не только подробности операции, но и сам факт использования ядерного заряда. Местным жителям даже не объяснили, что именно взорвалось неподалеку от их домов. Они продолжали жить на загрязненных территориях, обрабатывать землю и пить воду из местных колодцев, не зная об опасности.

О Хрестищенском эксперименте с так называемым мирным взрывом начали открыто говорить лишь после провозглашения независимости Украины. При этом украинскую часть архивных материалов полностью открыли только после 2014 года, когда началась Война за Независимость Украины. Однако даже сейчас в украинских архивах хранится далеко не вся информация об этом событии: основная часть документов остается в Москве. Российская империя до сих пор тщательно скрывает свидетельства собственных преступлений.

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