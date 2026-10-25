"Следующая ступень для развития": история защитника Мариуполя Михаила Вернигоры

Защитник Мариуполя Михаил Вернигора, переживший тяжелое ранение, ампутацию руки и российский плен, получил собственную квартиру от "Сердца Азовстали" – проекта Рината Ахметова.

Михаил начал военную службу в 2007 году, а с 2014-го участвовал в защите Украины на Донетчине. Начало полномасштабного вторжения он встретил в Мариуполе, где находился на плановой ротации. Вместе с пятью побратимами военный удерживал позиции под интенсивными артиллерийскими обстрелами противника.

4 апреля 2022 года во время уличных боев Михаил получил тяжелое огнестрельное ранение, в результате которого был раздроблен локтевой сустав. Его эвакуировали в подземный госпиталь на территории "Азовстали", где врачи ампутировали ему левую руку. Несмотря на собственное ранение, защитник помогал другим тяжелораненым военнослужащим.16 мая 2022 года вместе с другими защитниками Мариуполя Михаил по приказу командования вышел в российский плен. Его удерживали в колонии в Оленовке. После 43 дней неволи, 29 июня 2022 года, военнослужащего освободили во время обмена тяжелораненых защитников.

После возвращения Михаил прошел длительное лечение и реабилитацию, в том числе физическое и психологическое восстановление. Он также принял участие в реабилитационной программе вместе с женой и двумя детьми. Позже защитник вернулся к военной службе и начал помогать побратимам, пережившим плен и нуждавшимся в поддержке при адаптации к жизни после пережитого. Михаил Вернигора, переживший тяжелое ранение, ампутацию руки и российский плен, получил собственную квартиру от "Серця Азовстали"

"Думаю, квартира кардинально изменит мое будущее. Это будет новый шаг, следующая ступень для моего дальнейшего развития", – рассказал Михаил Вернигора.

После длительной реабилитации и подготовки к протезированию Михаил также получил новую бионическую руку по программе "Здоровье". Протез реагирует на сокращение мышц, что делает руку максимально функциональной Такая комплексная поддержка помогла военнослужащему продолжить физическое восстановление и реализовывать дальнейшие жизненные планы.

В августе 2026 года Национальная гвардия Украины рассказала о дальнейшем пути Михаила Вернигоры. На тот момент он уже имел звание полковника и занимал должность помощника командующего НГУ по вопросам ветеранской политики. Военнослужащий занимался сопровождением защитников и защитниц, вернувшихся из плена, помогая им в социализации и адаптации.Для "Серця Азовсталі" важно не только помогать защитникам Мариуполя преодолевать последствия ранений и плена, но и создавать возможности для их дальнейшего развития. Собственное жилье, возвращение к профессиональной деятельности, поддержка семьи и новые жизненные цели становятся важными составляющими этого пути. Именно в этом заключается суть посттравматического роста – перехода от реабилитации к самореализации, что сегодня является ключевым направлением работы организации.