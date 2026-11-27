Настенные вешалки больше не в тренде: чем их заменяют в прихожих. Фото

В современных прихожих открытые настенные крючки все чаще заменяют шкафами с дверцами. За фасадами прячут куртки, пальто, сумки и другие вещи, благодаря чему коридор выглядит аккуратнее и кажется менее загроможденным. Особенно это актуально для узких помещений, где важно экономить пространство.

О таком решении в оформлении прихожих пишет издание Dnevno.hr. В материале объясняют, как обустроить место для хранения верхней одежды и аксессуаров так, чтобы все необходимое было под рукой, но не оставалось на виду.

Почему открытые крючки уступают шкафам

Настенные вешалки позволяют быстро снять куртку или пальто, однако у них есть и недостаток: когда на них одновременно висят несколько пальто, шарфы и сумки, все это занимает немало места на стене. В узком коридоре такая нагроможденная одежда особенно бросается в глаза и создает ощущение беспорядка.

Шкаф с дверцами позволяет спрятать верхнюю одежду и аксессуары от посторонних глаз. При этом все необходимое остается у входа. Внутри можно предусмотреть штангу для плечиков, полки и крючки – в зависимости от того, какие вещи нужно хранить.

Стоит позаботиться и о том, чтобы мебель гармонично сочеталась с отделкой прихожей. Если шкаф занимает значительную часть стены, его фасады можно подобрать в тон стенам. Тогда он не будет выделяться на общем фоне, и менять остальной интерьер не понадобится.

Узкая прихожая со встроенным шкафом

Где разместить шкаф и как подобрать его размеры

Если в прихожей есть ниша, ее можно обустроить под место для верхней одежды. Для этого достаточно установить внутри полки и штангу для плечиков, а проем закрыть дверцами. Так удастся использовать углубление в стене и не загромождать коридор дополнительной мебелью.

Если ниши нет, шкаф можно поставить у свободной стены. В узком коридоре уместно установить компактную модель или заказать мебель по индивидуальным размерам.

Выбирая шкаф, важно правильно определить его глубину. Внутри должно хватать места даже для объемного зимнего пальто, которое должно свободно висеть на плечиках и не мешать закрывать дверцы.

Также нужно учесть пространство для открывания распашных дверей: они не должны упираться в соседнюю стену или другую мебель.

Как организовать хранение одежды и аксессуаров

Внутреннее наполнение шкафа стоит продумать так, чтобы для каждой категории вещей было отведено отдельное место. Это облегчит поиск нужного перед выходом из дома.

Куртки и пальто вешают на штангу. Под длинной одеждой нужно оставить достаточно свободного места, чтобы ее подол не касался полки.

вешают на штангу. Под длинной одеждой нужно оставить достаточно свободного места, чтобы ее подол не касался полки. Сумки можно разместить на отдельной полке или повесить на крючки внутри шкафа. Так они не будут занимать место среди верхней одежды.

можно разместить на отдельной полке или повесить на крючки внутри шкафа. Так они не будут занимать место среди верхней одежды. Шапки, шарфы и перчатки удобно хранить вместе. Аксессуары, которыми пользуются каждый день, лучше положить на нижние, легкодоступные полки, а те, что нужны реже, – на верхние.

Так у каждой вещи будет свое место, а прихожая останется аккуратной. При этом верхняя одежда и аксессуары будут под рукой, но не будут висеть на виду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как обустроить прихожую по японскому принципу генкан. Это специальная зона у входа, где снимают обувь, чтобы не разносить грязь, песок и влагу по всему дому. Для ее обустройства используют влагостойкое покрытие, коврики и отдельные места для хранения обуви.