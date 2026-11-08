Последствия российских обстрелов: Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением и восстановительными работами в Днепропетровской области, также шла речь о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых громадах. Отдельное внимание уделили работе транспортной системы Киева в условиях нынешних вызовов.

Глава государства поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и достаточный резерв автобусов для столицы. Также правительство должно подготовить меры для поддержки бесперебойной работы наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Об этом сообщил глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Ситуация с наземным транспортом в Киеве в условиях отключений света

Отдельно во время селекторного совещания говорили о вызовах в Киеве. По словам Зеленского, премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко, министр внутренних дел Иван Выговский представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

"Прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных районах Киева", – отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева.

Ситуация в Днепропетровской области

Отдельной темой селекторного совещания стала ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области. В частности, там продолжаются восстановительные работы после ударов этой ночью, в результате российских обстрелов без света в области оставались более 600 тысяч абонентов.

"Днепр, Павлоград, Каменское, другие города и громады области. На пике отключений без электричества были более 600 тысяч абонентов – люди, предприятия, критическая инфраструктура", – написал глава государства.

Он отметил, что подача электричества постепенно восстанавливается, и поблагодарил все ремонтные бригады, каждого энергетика и все задействованные службы.

Также на селекторном совещании были доклады о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых громадах.

И отдельно шла речь о задачах для МИД Украины и дипломатической команды Офиса президента накануне международных мероприятий ближайших недель.

"Готовим новые пакеты энергетической поддержки для Украины и дополнительные финансовые инструменты, чтобы поддержать украинцев этой зимой", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 8 ноября в Днепропетровской области Россия вновь массированно атаковала энергетику. В результате обстрелов повреждены важные энергообъекты области. Энергетики подчеркнули, что ремонтные работы осложняются повторными атаками.

В результате очередного обстрела более 600 тысяч человек остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходили на работу от генераторов.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, наиболее повреждена инфраструктура в Днепровском и Каменском районах.

В результате вражеских обстрелов 8 ноября Днепр вновь остался без света и воды. Отключения начались ночью, а из-за обесточивания тяговых подстанций прекратил работу и электротранспорт. Это уже второй масштабный блэкаут в областном центре за последние две недели. Утром люди искали, где запастись питьевой водой и зарядить телефоны и пауэрбанки. У водных киосков выстроились очереди: горожане покупали воду в больших емкостях, чтобы ее хватило на ближайшие дни.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что работу канализационной системы удалось стабилизировать. На левом берегу воду подают с помощью генераторов, тогда как на правом над восстановлением водоснабжения работают энергетики.

Россия продолжает атаковать мосты

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, после попадания нескольких российских ракет движение через мост перекрыто в обоих направлениях. На мосту работали сотрудники коммунальных служб и спецтранспорт.

В связи с перекрытием движения через Северный мост в Киеве обнародовали временную схему проезда по проспекту Романа Шухевича в направлении моста. Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели разные маршруты объезда.

Согласно карте, водителям легковых автомобилей нужно повернуть направо возле торгового центра, объехать этот участок в обратном направлении и выехать на Подольский мостовой переход.

Для грузового транспорта организовали место для разворота на проспекте Романа Шухевича возле моста через реку Десенка. Оттуда водители должны ехать в обратном направлении и повернуть направо на Подольский мостовой переход.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 8 ноября, в Киеве частично восстановили движение по Северному мосту, который временно работал с ограничениями. Отныне им смогут пользоваться автобусы, а также легковые автомобили, однако доступность полос будет зависеть от направления движения. Перед принятием решения ученые провели техническое обследование моста.