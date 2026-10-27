Рождение ребенка или уход за близкими: когда новая ситуация в семье дает право на отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и вопросы получения или продления отсрочки от призыва остаются одними из самых актуальных для военнообязанных граждан. Различные семейные обстоятельства могут повлиять на право не быть мобилизованным, но по себе факт изменения семейных обстоятельств не гарантирует автоматического освобождения от службы.

Конкретная жизненная ситуация должна строго соответствовать критериям, закрепленным в нормативно-правовых актах. OBOZ.UA рассказывает, когда новая ситуация в семье дает право на отсрочку.

Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам

Рождение ребенка, изменение состава семьи или необходимость осуществлять постоянный уход за близким человеком действительно могут повлиять на отсрочку. Однако сам по себе факт изменения семейных обстоятельств не гарантирует автоматического освобождения от службы.

Право на отсрочку по закону при наличии соответствующих оснований и документов могут получить следующие категории граждан:

Многодетные родители. Граждане, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Одинокие родители. Оцениваются ситуации, когда военнообязанный самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, при наличии четко предусмотренных законом оснований (например, решение суда, свидетельство о смерти второго из родителей и т. д.).

Воспитание ребенка с инвалидностью. Лица, на содержании и воспитании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет либо совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы (при соблюдении всех установленных законодательством условий).

Уход за больными или престарелыми родственниками. Лица, осуществляющие постоянный уход за близким человеком (родственником), если подтверждена медицинская необходимость такого ухода и отсутствуют другие трудоспособные члены семьи, обязанные по закону его осуществлять.

Что делать, если семейное положение изменилось

При изменении семейного положения военнообязанному следует действовать последовательно. Прежде всего необходимо тщательно проверить, подпадает ли новая семейная ситуация под действие статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также нужно сформировать полный пакет официальных документов и справок (свидетельства о рождении, медицинские заключения МСЭК/ЛКК, решения органов опеки или суда и т. д.), исчерпывающе подтверждающих факт и законность оснований.

Подать подготовленное заявление и документы в ТЦК и СП. Если отсрочка уже была оформлена ранее по иному основанию, ее необходимо переоформить с учетом новых обстоятельств. Конкретный перечень документов напрямую зависит от индивидуальной ситуации. Само по себе событие – будь то рождение ребенка или болезнь родственника – не является автоматическим поводом для отсрочки, пока оно официально не подтверждено и не приведено в полное соответствие с требованиями закона.

Напмоним, по состоянию на октябрь 2026 года в Украине не планируют снижать минимальный мобилизационный возраст ниже 25 лет. Также власти пока не собираются вводить обязательную призывную службу для женщин.

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