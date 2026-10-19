"Нападают на домашних животных": во время самых массированных обстрелов в области глава Волынской ОГА решил разобраться с волками и лисами. Видео

Временный исполняющий обязанности начальника Волынской ОГА Роман Романюк записал видеообращение, в котором заявил о необходимости решить проблему появления лис и волков вблизи населенных пунктов. По его словам, хищники проникают на территории частных хозяйств и нападают на домашних животных.

В обращении Романюк сообщил, что в ближайшее время проведет отдельное совещание, чтобы определить дальнейшие действия. В то же время в Ковеле в тот же день российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр".

Роман Романюк рассказал, что вопрос появления диких животных подняли руководители общин во время оперативного совещания. Речь идет о лисах и волках, которые, по его словам, приближаются к населенным пунктам.

"Хищники заходят на территории частных хозяйств, нападают на домашних животных, выходят на дороги и появляются в местах, где находятся люди, в частности дети. Такие случаи происходят неоднократно, что вызывает беспокойство среди жителей и требует надлежащего реагирования", — заявил глава ОГА.

По его словам, в ходе предстоящей встречи чиновники должны определить алгоритм действий и согласовать меры по урегулированию ситуации. Таким образом, на Волыни готовятся к отдельному совещанию, посвященному лисам и волкам.

Между тем у области есть и другие проблемы, которые вряд ли требуют дополнительных объяснений.

Куры под защитой

В тот же день российский удар пришелся на торговый центр "Эпицентр" в Ковеле. Это очередной удар по бизнесу, который и без того переживает сложные времена из-за войны.

На этом фоне отдельное видеообращение главы Волынской ОГА о борьбе с лисами и волками выглядит особенно своевременным. Пока российские обстрелы наносят ущерб области, местные власти готовятся отдельно обсудить, как уберечь домашних животных от хищников.

Романюк пообещал провести соответствующее совещание в ближайшее время. Таким образом, проблема лис и волков уже привлекла особое внимание руководства области.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ ночью 16 октября нанесли удары по Ровно и области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В частности, враг нацелился на многоэтажное здание.