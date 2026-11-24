НАБУ и САП уступают по уровню доверия ГСЧС, СБУ и президенту, почти 60% украинцев считают их работу неэффективной – медиа

Несмотря на масштабные информационные кампании и громкие расследования, НАБУ и САП испытывают проблемы с общественным доверием и оценкой эффективности своей работы.

Согласно данным трех социологических исследований, проанализированных автором статьи для издания "Фокус", антикоррупционные органы существенно уступают по уровню доверия ГСЧС, СБУ и президенту Украины.

Согласно приведенным в статье данным Rating Group, НАБУ доверяют около 52% украинцев, тогда как СБУ – 73%, Нацгвардии – 83%, а ГСЧС – 96%.

Еще показательнее оценки эффективности. По результатам исследования SOCIS, 59,4% респондентов считают работу НАБУ и САП неэффективной, а очень эффективной – лишь 5,1%. В то же время, согласно другому исследованию Rating Group, 42% опрошенных ничего не знают о деятельности САП.

"Интересно, о каком общественном доверии и поддержке говорят господин Кривонос и Клименко?" – задается вопросом автор статьи.

По его мнению, руководство НАБУ и САП должно объяснить не только результаты своей работы, но и обвинения в возможных злоупотреблениях внутри ведомств, а также обстоятельства обнародования резонансных расследований.

"Если их деятельность уже порождает недоверие и низкие показатели эффективности, возможно, пора что-то изменить?" – подытоживает автор.