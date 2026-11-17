На Житомирщине разоблачили и задержали админа чата о постах ТЦК: какое наказание ему грозит. Фото

В Житомирской области пограничники разоблачили администратора закрытой группы в мессенджере, целью которой было помогать отдельным лицам уклоняться от мобилизации. В ней распространяли информацию о передвижении и работе военнослужащих ТЦК и других составляющих Сил обороны, в частности пограничных нарядов.

Также в этой группе публиковали расположение стационарных и выездных постов в приграничном районе Житомирской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

В ходе документирования противоправной деятельности мужчины было установлено более 20 эпизодов несанкционированного распространения указанной информации.

Администратора группы разоблачили сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9-му пограничному отряду ГВОВСБ "Центр" вместе с другими правоохранителями. Был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли вещи и материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители провели у фигуранта обыски. Источник: ГПСУ

Фигуранту уголовного производства сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Задержан администратор групп... Источник: ГПСУ Развернуть

Также устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, за десять месяцев 2026 года украинские пограничники задержали 10 490 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Больше всего таких случаев зафиксировали в Черновицкой области – 4152 задержания.