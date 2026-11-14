На Закарпатье мобилизовали 50-летнего студента с отсрочкой, тот пошел в суд: чем все закончилось

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным призыв на военную службу 50-летнего мужчины, который учился на дневной форме и имел законные основания не проходить ее. Его мобилизовали 18 июля 2026 года, хотя в электронном военно-учетном документе было указано, что у него оформлена отсрочка.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Издание приводит подробности судебного разбирательства, в частности аргументы ТЦК и мотивы, которыми руководствовался суд.

Что предшествовало мобилизации

Истец, 1976 года рождения, учился на дневной форме в Свалявском техническом профессиональном колледже Национального университета пищевых технологий, где получал образование по специальности "Туризм и рекреация". Согласно справке учебного заведения, он выполнял индивидуальный учебный план, не имел академической задолженности и не нарушал условий договора о предоставлении образовательных услуг.

18 июля 2026 года в Мукачеве полицейские остановили мужчину и доставили его в ТЦК. В тот же день руководитель центра комплектования издал приказ о его призыве на военную службу во время общей мобилизации.

В то же время на момент призыва у студента была оформлена отсрочка в связи с обучением на дневной форме. Соответствующая информация содержалась в приложении "Резерв+", а электронный военно-учетный документ подтверждал, что она действовала до 1 августа 2026 года.

После прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к военной службе. 24 июля мужчину зачислили в личный состав воинской части и назначили стрелком-зенитчиком.

Не согласившись с призывом, мужчина обратился в суд. Он требовал признать действия ТЦК противоправными, отменить соответствующие приказы и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Почему ТЦК усомнился в праве на отсрочку

Представители ТЦК возражали против иска, утверждая, что мужчина не предоставил надлежащих документов, подтверждающих право на отсрочку. Кроме того, по их словам, во время опроса он не смог объяснить, по какому учебному плану учится, назвать профильные дисциплины и рассказать, как проходят экзаменационные сессии.

По мнению должностных лиц, это давало основания сомневаться, действительно ли истец получал образование по дневной форме.

В то же время сторона мужчины подчеркивала, что на момент призыва отсрочка оставалась действующей. Сведения о ней были внесены в государственный реестр и отображались в электронном военно-учетном документе.

Что установил суд

Суд установил, что на момент призыва у мужчины была действующая отсрочка. В то же время ТЦК не предоставил никаких доказательств того, что он прекратил обучение, был отчислен из колледжа или утратил право на нее.

То, что студент не смог ответить на вопросы об особенностях учебного процесса, само по себе не свидетельствовало об отсутствии у него права на отсрочку. Суд отметил, что вопросы посещения занятий и выполнения учебной программы относятся к компетенции учебного заведения.

Кроме того, ТЦК не предоставил решение соответствующей комиссии об отмене отсрочки. Суд подчеркнул, что центр комплектования не может самостоятельно аннулировать ее без надлежащего мотивированного решения.

Суд также рассмотрел вопрос о зачислении мужчины в воинскую часть. Поскольку соответствующий приказ был производным от первоначального решения о призыве, которое признали противоправным, его также следовало отменить. Для полного восстановления прав истца суд обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Какое решение принял суд

Закарпатский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия ТЦК по призыву мужчины на военную службу и отменил соответствующий приказ от 18 июля 2026 года. Также суд отменил приказ командира воинской части от 24 июля о зачислении истца в ее личный состав.

Кроме того, воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава.

Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы через суд обжаловал штраф от ТЦК и требовал от государства 1 млн грн компенсации. Также истец указывал, что его незаконно мобилизовали.