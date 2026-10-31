На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение
Украинский военный. Иллюстративное фото.
Источник: Pexels
Мобилизованные украинцы могут уволиться с военной службы во время военного положения, однако для этого должны быть законные основания. Одного желания вернуться к гражданской жизни недостаточно – необходимо соответствовать условиям, установленным законодательством.
Об этом в Facebook сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Там также объяснили, какие документы необходимо подготовить и как правильно подать рапорт для оформления увольнения.
Какие есть основания для увольнения со службы и как его оформить
В ТЦК объяснили, что закон предусматривает несколько оснований для увольнения мобилизованных военнослужащих. В частности, речь идет о таких случаях:
- Достижение предельного возраста пребывания на военной службе. Для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, а для представителей высшего офицерского состава – 65 лет.
- Непригодность по состоянию здоровья. Основанием может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.
- Установление инвалидности. Военнослужащий имеет право на увольнение при наличии установленной группы инвалидности, если он не изъявил желания продолжать службу.
- Вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Увольнение возможно в случаях, предусмотренных законодательством, в частности при назначении наказания в виде лишения или ограничения свободы.
- Семейные обстоятельства и другие уважительные причины. К ним могут относиться определенные законом обстоятельства, связанные с уходом за родственниками, воспитанием детей или семейным положением.
- Другие основания, предусмотренные законом. Возможность увольнения зависит от категории военнослужащего и конкретных обстоятельств.
Чтобы оформить увольнение, военнослужащий должен подготовить документы, подтверждающие соответствующее основание, и подать рапорт командиру в установленном порядке. Перечень необходимых документов зависит от причины увольнения.
В ТЦК подчеркнули, что само наличие законного основания не означает автоматического прекращения службы. Для этого нужно пройти предусмотренную процедуру и получить соответствующее решение.
Напомним, даже признание мобилизации незаконной не означает автоматического увольнения со службы. Для этого необходимо отдельное основание, предусмотренное действующим законодательством.
Публикация Житомирского обла...
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Напомним, изменения в семейных обстоятельствах могут стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. В частности, речь идет о рождении ребенка или необходимости ухода за близкими.
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