На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение

Мобилизованные украинцы могут уволиться с военной службы во время военного положения, однако для этого должны быть законные основания. Одного желания вернуться к гражданской жизни недостаточно – необходимо соответствовать условиям, установленным законодательством.

Об этом в Facebook сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Там также объяснили, какие документы необходимо подготовить и как правильно подать рапорт для оформления увольнения.

Какие есть основания для увольнения со службы и как его оформить

В ТЦК объяснили, что закон предусматривает несколько оснований для увольнения мобилизованных военнослужащих. В частности, речь идет о таких случаях:

Достижение предельного возраста пребывания на военной службе. Для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, а для представителей высшего офицерского состава – 65 лет.

Непригодность по состоянию здоровья. Основанием может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

Основанием может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе. Установление инвалидности. Военнослужащий имеет право на увольнение при наличии установленной группы инвалидности, если он не изъявил желания продолжать службу.

Военнослужащий имеет право на увольнение при наличии установленной группы инвалидности, если он не изъявил желания продолжать службу. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Увольнение возможно в случаях, предусмотренных законодательством, в частности при назначении наказания в виде лишения или ограничения свободы.

Семейные обстоятельства и другие уважительные причины. К ним могут относиться определенные законом обстоятельства, связанные с уходом за родственниками, воспитанием детей или семейным положением.

К ним могут относиться определенные законом обстоятельства, связанные с уходом за родственниками, воспитанием детей или семейным положением. Другие основания, предусмотренные законом. Возможность увольнения зависит от категории военнослужащего и конкретных обстоятельств.

Чтобы оформить увольнение, военнослужащий должен подготовить документы, подтверждающие соответствующее основание, и подать рапорт командиру в установленном порядке. Перечень необходимых документов зависит от причины увольнения.

В ТЦК подчеркнули, что само наличие законного основания не означает автоматического прекращения службы. Для этого нужно пройти предусмотренную процедуру и получить соответствующее решение.

Напомним, даже признание мобилизации незаконной не означает автоматического увольнения со службы. Для этого необходимо отдельное основание, предусмотренное действующим законодательством.

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Напомним, изменения в семейных обстоятельствах могут стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. В частности, речь идет о рождении ребенка или необходимости ухода за близкими.

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