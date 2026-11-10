В Винницкой области в селе заметили стаю волков: почему хищники пробрались в населенный пункт. Фото

В селе Селище в Винницкой области заметили стаю из четырех волков, которые спокойно передвигались возле жилых домов. Как объясняют специалисты, рост популяции волков и лис является прямым следствием длительного запрета на охоту из-за военного положения.

Об этом сообщили на странице Тывровской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов. Глава организации Игорь Пацаловский советует запирать на ночь скот, не оставлять на ночь собак привязанными, освещать территорию.

Волков заметили в селе

"Рост популяции волков и лисиц в Винницкой области является прямым следствием длительного запрета на охоту из-за военного положения", – отметил Пацаловский. Он пояснил, что, поскольку естественный контроль численности хищников приостановлен, дикие животные мигрируют ближе к населенным пунктам в поисках пищи, что создает серьезные проблемы для местных жителей.

Специалист подчеркнул, что появление стаи из четырех волков в селе Селище Гниванской громады требует особой осторожности. Он рекомендует соблюдать правила безопасности, чтобы защитить себя и домашних животных, а о случаях появления хищников в пределах населенного пункта сообщать старосте округа, Гниванскому городскому совету или представителям государственной лесной охраны и Украинского общества охотников и рыболовов (УТМР).

Как защитить домашних животных

Надежное укрытие. В вечернее и ночное время обязательно запирайте скот, птицу и собак в капитальных хозяйственных постройках с прочными замками и дверями.

Защита собак: Не оставляйте собак на привязи на улице ночью – цепь лишает их возможности убежать или защититься, что делает их легкой добычей для волков.

Освещение территории: Волки избегают яркого света. Установка фонарей с датчиками движения вокруг двора и загонов может отпугнуть хищников.

Как защититься людям

Специалисты рекомендуют ограничить ночные передвижения. Нужно стараться не ходить в одиночку в темное время суток по окраинам села или поблизости от лесополос. Детей в школу и на кружки стоит сопровождать взрослым.

Поведение при встрече. Специалист подчеркивает, что если вы увидели волка, ни в коем случае не убегайте (это включит в нем инстинкт преследования). Не поворачивайтесь к животному спиной и не смотрите ему прямо в глаза. Медленно отступайте назад, сохраняя зрительный контакт.

Создание шума. Постарайтесь казаться крупнее – поднимите руки или куртку вверх. Громко кричите, используйте свисток или подручные предметы, чтобы создавать металлический шум.

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