На Украину надвигается похолодание: когда и где ударит мороз

В Украине в течение ближайшей недели постепенно будет снижаться температура воздуха. Самое ощутимое похолодание в конце недели ожидается в Карпатах, а также в западных и северных областях.

Ночью в отдельных регионах возможны морозы до -5 градусов, тогда как днем будут преобладать плюсовые температуры. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометцентра Оксана Скляр.

Погода в Украине 21 ноября

В субботу ожидаются прояснения и снижение температуры на 1–2 градуса. Ночью на северо-востоке возможны умеренные дожди и сильный ветер, тогда как на юге осадков не прогнозируют.

В большинстве областей ночью будет +2…+8 градусов, на западе возможен мороз до -3 градусов. Днем температура составит +4…+10 градусов, на юге – до +14 градусов.

В Карпатах пройдет снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Температура в регионе составит от -4 до +1 градуса.

Карта. Источник: Скриншот

Где ударит мороз 22 ноября

В воскресенье небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются на западе и севере. В этих регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью температура может опуститься до -5 градусов.

На остальной территории ночью прогнозируют +2…+7 градусов, днем – +5…+10 градусов. В Карпатах будет снег, а ночью температура снизится до -3…-8 градусов. Днем там также возможен мороз до -5 градусов.

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Какой будет погода 23 ноября

В понедельник на большей части территории Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Без существенных осадков будет на западе и севере.

Ночью температура местами будет опускаться до -5 градусов, днем воздух прогреется до +5 градусов. На крайнем юге будет теплее: +2…+7 градусов ночью и +7…+12 градусов днем.

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Какие морозы прогнозируют на следующей неделе

Согласно консультативному прогнозу, во вторник дожди возможны на востоке и юго-востоке страны. В среду местами прогнозируют небольшой снег, в четверг будет преобладать сухая погода, а в пятницу небольшие осадки ожидаются на правобережье.

На большей части территории Украины в эти дни температура ночью составит -2…-8 градусов, днем – от -2 до +4 градусов.

Сформируется ли снежный покров в Карпатах

Сейчас снежный покров в Карпатах почти не сформировался из-за плюсовой температуры днем. Небольшой слой снега высотой около одного сантиметра наблюдается только в высокогорье Ивано-Франковской области.

По словам Оксаны Скляр, с понижением температуры снегопады могут способствовать формированию снежного покрова в высокогорье. В то же время днем снег может таять или превращаться в гололед.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на этой неделе в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако почти через день ожидаются дожди. В конце недели в отдельных регионах осадки могут переходить в мокрый снег, а температура начнет снижаться.