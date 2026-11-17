На Украину надвигается новая волна похолодания: когда ждать дождей и снега

На этой неделе в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако почти через день ожидаются дожди. В конце недели в отдельных регионах осадки могут переходить в мокрый снег, а температура начнет снижаться.

Об этом в комментарии СМИ рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что более заметное похолодание придет в последнюю неделю ноября.

Погода по Украине

По словам Птухи, в ближайшие несколько дней атмосферное давление будет снижаться, а с запада и юго-запада будут поступать атмосферные фронты. Они принесут небольшие и умеренные дожди, которые будут идти почти через день.

17 ноября температура воздуха составит +1 – +7 градусов. В то же время в восточных областях и Карпатах ночью еще возможны морозы до -5 градусов.

Уже 18–19 ноября станет теплее. Ночью ожидается +3 – +10, а днем – +7 – +14 градусов.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Карта. Источник: Укргидрометцентр

20 ноября ночью прогнозируют +2 – +7, днем в пределах +5 – +10 градусов. На юге будет еще теплее, ночью воздух прогреется до +10, а днем – до +15 градусов.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

"Прохладу ожидаем 21 ноября: и ночью, и днем температура воздуха будет оставаться в пределах +2 – +7 градусов во многих регионах, однако в западных, а также в Житомирской и Ровенской областях ночная температура воздуха будет опускаться до -3 градусов. На юге традиционно значительно теплее, туда этот холод доберется нескоро", – подчеркнула Птуха.

В субботу, 21 ноября, в западных областях, на Житомирщине и Виннитчине возможны небольшие дожди с мокрым снегом, преимущественно ночью. Днем такие осадки прогнозируют только в Карпатах.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Карта. Источник: Укргидрометцентр

На следующей неделе в Украине станет прохладнее. Если будут выпадать осадки, то местами они будут смешанными – в виде дождя и мокрого снега.

Погода в столице

В Киеве 17 ноября ожидаются дожди и температура +5 – +7 градусов. На следующий день осадки сохранятся, а воздух днем прогреется до +10. 19 ноября будет сухо, однако уже 20-го снова будет дождить.

Более ощутимое похолодание в столице прогнозируют 21 ноября. Осадков не ожидается, однако ночью температура снизится до +2 – +4, а днем составит +5 – +7 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 13 ноября 2026 года, запад Украины начало засыпать снегом. Жители Львова, Дрогобыча и Самбора публикуют в социальных сетях фотографии и видео первых в этом году снегопадов.