В Полтавской области мобилизовали 24-летнего мужчину, он обратился в суд: чем все закончилось

В Полтавской области мужчина оспорил в суде свою мобилизацию и приказ воинской части о зачислении его в личный состав. Он доказал, что на момент призыва ему было 24 года, поэтому закон запрещал призывать его без согласия.

Представители ТЦК не смогли доказать, что истец был призван на законных основаниях. Об обстоятельствах дела и решении суда рассказала Судебно-юридическая газета.

Обстоятельства дела и позиции сторон

Истец обратился в Полтавский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и воинской части.

Мужчина просил признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК от 17 июля 2024 года "О призыве военнообязанных на военную службу во время мобилизации" в части его призыва.

Исковое заявление также содержало требование об отмене соответствующих положений приказа командира воинской части от 19 июля 2024 года № 203.

Истец заявил, что 17 июля 2024 года его призвали на военную службу – несмотря на то, что тогда ему было 24 года, он не проходил военную службу, не находился в запасе и не имел статуса военнообязанного согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мужчина настаивал, что на момент призыва он относился к категории призывников, а не военнообязанных, поэтому не мог быть мобилизован на общих основаниях. Заявление о добровольном призыве во время всеобщей мобилизации он не подавал.

Уже 19 июля, через два дня после мобилизации, мужчину зачислили в списки личного состава воинской части на основании приказа командира № 203.

А 29 июля 2024 года после стационарного лечения мужчина не вернулся в воинскую часть. Он получил статус СЗЧ, а 12 августа 2024 года военнослужащего исключили из списков личного состава воинской части, а учетные документы направили в ТЦК и СП.

ТЦК и СП не подал отзыв на иск. А вот воинская часть возражала против удовлетворения требований. Ее представители утверждали, что воинская часть не является субъектом властных полномочий, а оспариваемые приказы уже исчерпали свое действие.

ТЦК не доказал, что имел право мобилизовать мужчину младше 25 лет

Действующее законодательство предусматривает, что во время общей мобилизации призыву не подлежат военнообязанные, не достигшие 25-летнего возраста, – за исключением случаев, когда они добровольно принимают такое решение.

ТЦК не предоставил суду никаких объяснений и доказательств относительно оснований, по которым мобилизовали истца, а также его статуса на момент призыва.

Отдельно суд учел, что территориальный центр не представил отзыв на иск. Согласно части четвертой статьи 159 Кодекса административного судопроизводства Украины, непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин суд расценил как признание иска.

Изучив все обстоятельства дела №440/1005/25, Полтавский окружной административный суд пришел к выводу, что призыв мужчины на военную службу во время мобилизации до достижения им 25-летнего возраста был противоправным.

Суд признал противоправными действия ТЦК, выразившиеся в призыве истца на военную службу, и отменил приказ начальника территориального центра от 17 июля 2024 года в части его призыва.

В результате противоправным признан и отменен пункт приказа командира воинской части от 19 июля 2024 года № 203 в части, касающейся истца.

Иск мужчины удовлетворили полностью. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ТЦК и СП в его пользу взыскали 2422,40 грн расходов по уплате судебного сбора.

Как рассказывал OBOZ.UA, военнослужащий из Полтавской области почти четыре года находился в СЗЧ, а затем попросился на службу.

Дело рассмотрел суд.