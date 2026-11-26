В Полтавской области мужчина устроился учителем лишь на бумаге, чтобы избежать мобилизации: чем все закончилось

Полтавский районный суд осудил военнообязанного, который пытался получить отсрочку от мобилизации с помощью поддельной справки о трудоустройстве учителем. Ему назначили год и один месяц ограничения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Издание рассказало об обстоятельствах дела.

Как мужчина пытался избежать мобилизации

Как указано в материалах дела, обвиняемый – военнообязанный уроженец села Кошмановка бывшего Машевского района Полтавской области – решил получить отсрочку от призыва на военную службу.

Для этого примерно 17 марта 2026 года он заказал поддельную справку о трудоустройстве по основному месту работы на должности учителя группы продленного дня.

В документе указывалось, что на этой должности он якобы должен был получать около 21 тысячи гривен в месяц. Однако на самом деле мужчина не был трудоустроен учителем.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, раскаялся и содействовал расследованию.

Какое решение принял суд

Полтавский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов и использование поддельных документов.

Ему назначили один год и один месяц ограничения свободы, но освободили от отбывания этого наказания с испытательным сроком на один год.

В течение испытательного срока осужденный должен периодически являться в орган пробации для регистрации, а также сообщать о смене места жительства и работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области рассматривали дело о мобилизации мужчины, который воспитывает ребенка с инвалидностью. Он утверждал, что ТЦК не учел обстоятельства, которые давали основания для автоматического продления его отсрочки. В ситуации разбирался суд.