В Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото

В Киевской области грибники нашли рыжики – съедобные грибы, которые при благоприятных погодных условиях могут расти вплоть до первых устойчивых морозов. Их ценят за плотную мякоть, характерный аромат и пригодность для жарки, засолки и маринования.

Информацию об особенностях рыжиков, их разновидностях, местах распространения в Украине и правилах сбора и приготовления собрал OBOZ.UA. У этих грибов есть несколько характерных признаков, по которым их можно отличить от других представителей семейства сыроежковых.

Как распознать съедобный рыжик

Главная особенность рыжика – насыщенный оранжевый млечный сок, который выделяется в месте повреждения мякоти. Через некоторое время он может изменить цвет на зеленоватый. Это естественная реакция, связанная с окислением пигментов, и сама по себе она не свидетельствует о ядовитости гриба.

Шляпка молодого рыжика выпуклая, с загнутыми внутрь краями. По мере взросления она становится воронковидной, а ее диаметр обычно составляет 4–12 сантиметров. Окраска варьируется от лососевой до насыщенно-оранжевой или рыжеватой, нередко с заметными концентрическими зонами.

Гриб Рыжик. Источник: OBOZ.UA

Пластинки частые, оранжевые, спускаются на ножку. Сама ножка короткая и крепкая, обычно высотой 3–7 сантиметров. Мякоть плотная, с легким фруктово-смолистым ароматом.

Важно не ориентироваться только на цвет. Если у гриба белый или жгучий млечный сок, волосистый край шляпки или необычный запах, не стоит класть его в корзину без точной идентификации.

Гриб Рыжик. Источник: OBOZ.UA

Где растут рыжики и когда их можно найти

Рыжики чаще всего встречаются в хвойных лесах, поскольку образуют микоризу с определенными деревьями. Сосновый вид ищут под соснами, а еловый – рядом с елями.

В Украине эти грибы распространены на Полесье, в Прикарпатье и других регионах, где есть подходящие хвойные насаждения. В Киевской области их также можно искать в сосновых лесах, особенно на светлых опушках и участках с песчаной почвой.

Основной сезон сбора приходится на август–октябрь. Однако при теплой и влажной осени отдельные плодовые тела могут появляться и в ноябре – вплоть до первых устойчивых морозов. Лучше всего отправляться в лес через несколько дней после дождя, когда почва достаточно увлажнена.

При сборе стоит выбирать молодые и плотные грибы. Старые, размягченные, червивые или поврежденные экземпляры лучше оставлять в лесу.

Гриб рыжик. Источник: OBOZ.UA

Можно ли есть рыжики и как их готовить

Сосновый и еловый рыжики относятся к съедобным грибам и высоко ценятся в кулинарии. Их можно жарить, тушить, солить и мариновать. В то же время перед приготовлением необходимо убедиться, что грибы правильно определены, свежие и не имеют признаков порчи.

В отличие от некоторых других млечников, рыжики обычно не нуждаются в длительном вымачивании. Достаточно очистить их от хвои, земли и песка, осмотреть и при необходимости промыть. Для термической обработки можно использовать отваривание или жарку согласно проверенному рецепту.

В свежем виде рыжики содержат много воды и имеют невысокую калорийность – примерно 17 ккал на 100 граммов. Также в их составе есть белки, витамины группы B, минеральные вещества и каротиноиды.

Однако даже съедобные дикорастущие грибы могут вызвать расстройство пищеварения, особенно если их неправильно хранили или недостаточно обработали. Не стоит давать их маленьким детям, а людям с заболеваниями пищеварительной системы следует быть особенно осторожными.

Гриб Рыжик. Источник: OBOZ.UA

С чем можно перепутать рыжик

Одна из самых распространенных ошибок при сборе – путаница с розовой волнушкой (Lactarius torminosus). Она тоже относится к млечникам, но у нее характерный волосистый край шляпки и белый едкий млечный сок.

Этот гриб считается условно съедобным и требует специальной предварительной обработки. Поэтому не стоит смешивать разные виды млечников в одной корзине, если нет уверенности в их идентификации.

Также следует помнить, что зеленый оттенок на месте среза рыжика не является самостоятельным признаком отравления. А вот кислый или гнилостный запах, скользкая мякоть и заметные повреждения могут свидетельствовать о порче.

Гриб Рыжик. Источник: OBOZ.UA

Напомним, во время сбора грибов важно учитывать не только их внешний вид, но и место произрастания. В частности, не рекомендуется собирать их вблизи автомобильных дорог, промышленных предприятий, железных дорог и свалок, ведь грибы могут накапливать опасные вещества.

Как писал OBOZ.UA, во время сбора лесных грибов важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на условия произрастания. В частности, нельзя определять съедобность по запаху, вкусу или наличию червей. D