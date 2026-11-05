В Кировоградской области юрисконсульта мобилизовали, пока ему оформляли бронь, он пошел в суд: чем все закончилось

В Кировоградской области юрисконсульта медицинского учреждения мобилизовали на следующий день после окончания срока его предыдущей брони – именно тогда работодатель подал новое заявление на отсрочку. Мужчина обжаловал в суде решение военно-врачебной комиссии о годности к службе и приказ территориального центра комплектования о его призыве.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Кировоградский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины и отменил постановление ВВК и приказ о его мобилизации. При этом суд установил, что на момент призыва у истца уже не было действующей брони.

Как юрисконсульта мобилизовали во время оформления брони

Мужчина с 15 апреля 2024 года работал юрисконсультом Коммунального некоммерческого предприятия "Голованевский центр первичной медико-санитарной помощи" Голованевского поселкового совета. В марте 2025 года предприятие получило статус критически важного, а работнику оформили бронирование, которое действовало до 11 марта 2026 года.

В тот же день, 11 марта 2026 года, Кировоградская областная военная администрация подтвердила статус критически важного предприятия. На следующий день медучреждение подало через портал "Дія" заявление на бронирование пяти работников, среди которых был и юрисконсульт.

Однако 14 марта мужчину мобилизовали. По его словам, возле магазина "Файно маркет" в Гайвороне его остановили люди, некоторые из которых были в форме полицейских. После проверки документов и данных в приложении "Резерв+" его доставили в ТЦК.

Истец утверждал, что неоднократно сообщал должностным лицам о предыдущем бронировании и предоставлял подтверждающие документы, однако их не учли. В тот же день ему выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Медицинский осмотр провели в КНП "Поликлиническое объединение Кропивницкого городского совета". В справке ВЛК от 14 марта 2026 года указали диагноз "Здоров" и признали мужчину годным к военной службе.

После этого начальник ТЦК издал приказ о его призыве и направлении в воинскую часть. А 15 марта работодатель получил результаты рассмотрения заявления на бронирование: четырем работникам его предоставили до 11 марта 2027 года, а в отношении юрисконсульта указали статус "Не забронирован".

Что ответили в ТЦК и почему мужчина обратился в суд

В ТЦК подчеркивали, что предыдущее бронирование мужчины закончилось 11 марта 2026 года, а 12 марта его автоматически прекратили. По позиции ответчиков, сама подача работодателем нового заявления не означала, что работник уже получил отсрочку.

Также в ТЦК отрицали утверждения о принудительной доставке мужчины. По их версии, после выявления расхождений в военно-учетных документах ему предложили прибыть в центр для уточнения данных, на что он согласился.

Истец, в свою очередь, оспаривал не только мобилизацию, но и процедуру прохождения ВЛК. Он утверждал, что ему не вручали повестку на медицинский осмотр, а документы о состоянии здоровья должным образом не учли.

Ответчики настаивали, что медицинский осмотр прошел законно, а его результаты внесли в электронный реестр. Они также отмечали, что мужчина мог обжаловать заключение ВЛК в комиссии высшего уровня, но не воспользовался такой возможностью.

Почему суд отменил постановление ВЛК и приказ о мобилизации

Суд согласился с позицией ТЦК относительно отсутствия действующей брони. Предыдущая отсрочка мужчины закончилась 11 марта 2026 года, а поданное работодателем на следующий день заявление не обеспечило ему новую бронь. Сам факт работы на критически важном предприятии также не означал автоматического получения отсрочки.

В то же время суд обратил внимание на процедуру медицинского осмотра. Согласно правилам военно-врачебной экспертизы, его результаты должны подтверждаться не только справкой ВЛК, но и первичной медицинской документацией: картой обследования, заключениями врачей и результатами необходимых исследований.

Во время рассмотрения дела суд несколько раз запрашивал эти документы у ВЛК и ТЦК, однако их так и не предоставили. Выяснилось также, что осмотр мужчины фактически проводила дополнительная внештатная комиссия, врачи которой использовали электронные ключи другой ВЛК. При этом первичной медицинской документации в отношении истца в распоряжении соответствующей комиссии не было.

Суд подчеркнул, что обязанность доказать правомерность своих решений возлагается на субъектов властных полномочий. Одной электронной справки о годности недостаточно, чтобы подтвердить соблюдение всех обязательных этапов медицинского осмотра.

Поскольку ответчики не доказали, что мужчина прошел надлежащий медицинский осмотр, суд признал постановление ВЛК противоправным. А поскольку заключение комиссии о годности было одной из обязательных предпосылок призыва, суд отменил и приказ ТЦК в части мобилизации истца.

Какое решение принял суд

По делу №340/2269/26 Кировоградский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины. Он признал противоправным и отменил постановление ВЛК от 14 марта 2026 года, а также приказ начальника ТЦК №664 в части призыва юрисконсульта на военную службу.

Кроме того, в пользу истца взыскали 1064,96 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований соответствующего ответчика.

В то же время суд отдельно отметил: отмена приказа о призыве не означает автоматического увольнения мужчины с военной службы и не заменяет предусмотренную законом процедуру ее прекращения. Решение может быть обжаловано в Третьем апелляционном административном суде в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Напомним, на Кировоградщине сотрудника Кропивницкого следственного изолятора мобилизовали в день, когда учреждение подало документы для оформления ему бронирования. Мужчина обжаловал приказ о призыве в суде, однако Кировоградский окружной административный суд отказал в удовлетворении его иска.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье суд рассмотрел дело студента, которого мобилизовали после отмены отсрочки от призыва. Суд пришел к выводу, что мужчина не утратил статус соискателя образования, а ТЦК не имел полномочий самостоятельно оценивать выполнение им учебного плана.