На Хмельнитчине женщина пыталась отбить зятя у ТЦК и поплатилась: как ее наказали

В Славуте Хмельницкой области женщина бросила камень в служебный автомобиль полиции, пытаясь попасть в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который, по ее словам, неправомерно задержал ее зятя. В результате удара было повреждено заднее стекло машины.

Об этом говорится в постановлении Славутского горрайонного суда Хмельницкой области. Женщину признали виновной в мелком хулиганстве и назначили ей штраф в размере 85 грн. Кроме того, она должна уплатить 665,60 грн судебного сбора.

Что известно об инциденте

Согласно материалам дела, происшествие случилось 9 сентября около 07:00 на улице Примиськой в Славуте. Женщина подошла к служебному автомобилю Renault Duster и ударила камнем по заднему стеклу, повредив его.

Во время судебного заседания она не признала свою вину. Женщина утверждала, что не могла повредить автомобиль, поскольку сотрудники ТЦК избили ее и распылили ей в глаза слезоточивый газ.

В то же время суд изучил протокол об административном правонарушении, рапорт полиции, показания свидетелей, фотографии поврежденного автомобиля и видеозаписи с камеры наблюдения и нагрудной камеры полицейского.

Свидетели подтвердили, что женщина находилась позади автомобиля в момент повреждения стекла. Самого броска камня они не видели, однако один из полицейских рассказал, что после инцидента женщина призналась в содеянном.

По его словам, она хотела попасть камнем в сотрудника ТЦК, который, по ее мнению, неправомерно задержал ее зятя, но вместо этого повредила служебный автомобиль.

Суд. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Как наказали женщину

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства подтверждают вину женщины в мелком хулиганстве. Ее объяснения судья отклонила, поскольку они были непоследовательными и противоречили показаниям свидетелей и видеозаписям.

При определении наказания суд учел характер правонарушения, личность нарушительницы и отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

В результате женщине назначили штраф в размере 85 грн. Также с нее взыскали 665,60 грн судебного сбора.

Напомним, на Волыни женщина предлагала полицейским деньги, чтобы ее мужа не доставляли в ТЦК. Однако правоохранители не согласились на предложение, и женщине пришлось отвечать за свои действия.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье мужчина бросил камень в автомобиль с полицейским и военнослужащими ТЦК, повредив капот и лобовое стекло. Суд назначил ему два года ограничения свободы, однако заменил наказание на один год испытательного срока.