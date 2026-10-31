На Хэллоуин Землю накроет магнитная буря: какую мощность прогнозируют
Магнитные бури в октябре.
Источник: Freepik
В ночь на 31 октября геомагнитная активность достигнет уровня слабой магнитной бури G1, после чего будет постепенно снижаться. Наиболее неспокойной магнитосфера будет в ночные и утренние часы, а днем ситуация должна стабилизироваться.
По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в первые часы 31 октября планетарный К-индекс достигнет 5 баллов. Такой показатель соответствует слабой магнитной буре уровня G1.
В течение дня геомагнитная активность будет постепенно снижаться, хотя вечером возможно небольшое усиление.
Прогноз глобальной геомагнитной активности.
Источник: geomag.bgs.ac.uk
Ночной пик активности
Самую высокую геомагнитную активность прогнозируют с 02:00 до 05:00. В этот промежуток К-индекс составит 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.
После этого показатели будут постепенно снижаться. В частности, с 05:00 до 08:00 К-индекс составит 4,67, а с 08:00 до 11:00 – 4,33 балла.
В период с 11:00 до 14:00 прогнозируют показатель около 4 баллов. Во второй половине дня магнитосфера станет спокойнее.
Прогноз по часам
Геомагнитную активность 31 октября прогнозируют со следующими показателями:
- 02:00–05:00 – К-индекс 5, слабая магнитная буря уровня G1.
- 05:00–08:00 – К-индекс 4,67, повышенная геомагнитная активность.
- 08:00–11:00 – К-индекс 4,33, постепенное ослабление возмущений.
- 11:00–14:00 – К-индекс 4, магнитосфера будет постепенно успокаиваться.
- 14:00–17:00 – К-индекс 3, заметное снижение активности.
- 17:00–20:00 – К-индекс 3, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной.
- 20:00–23:00 – К-индекс 3,67, возможно незначительное усиление активности.
- 23:00–02:00 (1 ноября) – К-индекс 4, сохранение геомагнитных возмущений.
Итак, самые высокие показатели ожидаются ночью и утром 31 октября. В течение дня активность будет постепенно снижаться, а вечером К-индекс будет оставаться ниже порога магнитной бури G1.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится.
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