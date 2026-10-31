На Хэллоуин Землю накроет магнитная буря: какую мощность прогнозируют

В ночь на 31 октября геомагнитная активность достигнет уровня слабой магнитной бури G1, после чего будет постепенно снижаться. Наиболее неспокойной магнитосфера будет в ночные и утренние часы, а днем ситуация должна стабилизироваться.

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в первые часы 31 октября планетарный К-индекс достигнет 5 баллов. Такой показатель соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

В течение дня геомагнитная активность будет постепенно снижаться, хотя вечером возможно небольшое усиление.

Прогноз глобальной геомагнитной активности. Источник: geomag.bgs.ac.uk

Ночной пик активности

Самую высокую геомагнитную активность прогнозируют с 02:00 до 05:00. В этот промежуток К-индекс составит 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.

После этого показатели будут постепенно снижаться. В частности, с 05:00 до 08:00 К-индекс составит 4,67, а с 08:00 до 11:00 – 4,33 балла.

В период с 11:00 до 14:00 прогнозируют показатель около 4 баллов. Во второй половине дня магнитосфера станет спокойнее.

Прогноз по часам

Геомагнитную активность 31 октября прогнозируют со следующими показателями:

02:00–05:00 – К-индекс 5, слабая магнитная буря уровня G1.

05:00–08:00 – К-индекс 4,67, повышенная геомагнитная активность.

08:00–11:00 – К-индекс 4,33, постепенное ослабление возмущений.

11:00–14:00 – К-индекс 4, магнитосфера будет постепенно успокаиваться.

14:00–17:00 – К-индекс 3, заметное снижение активности.

17:00–20:00 – К-индекс 3, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной.

20:00–23:00 – К-индекс 3,67, возможно незначительное усиление активности.

23:00–02:00 (1 ноября) – К-индекс 4, сохранение геомагнитных возмущений.

Итак, самые высокие показатели ожидаются ночью и утром 31 октября. В течение дня активность будет постепенно снижаться, а вечером К-индекс будет оставаться ниже порога магнитной бури G1.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится.