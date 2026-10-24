На фронте погиб известный спелеолог и общественный деятель Борис Гора

На войне против российских о...

На войне против российских оккупантов погиб известный тернопольский спелеолог, путешественник и общественный деятель Борис Гора. Он добровольно встал на защиту Украины, а до службы посвятил много лет исследованию пещер, развитию туризма и популяризации родного края.

О трагическом известии в Telegram сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. По словам родных, защитник погиб 19 октября.

Что известно о погибшем защитнике

Борис Гора активно популяризировал спелеологию и привлекал молодежь к исследованию подземного мира. Он организовывал горные походы, сплавы по Днестру и открывал для других красоту украинской природы.

Когда Украина нуждалась в защите, мужчина добровольно вступил в ряды войска.

Сейчас семья ждет подтверждения гибели защитника по результатам ДНК-экспертизы.

Мэр выразил соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал погибшего защитника.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Бориса, его друзьям и всем, кто знал его. Светлая память Защитнику Украины", – написал Надал.

Погиб Борис Гора. Источник: Telegram/Сергій Надал.

Украина продолжает терять своих воинов

В Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Дмитрий Ягодкин. Жизнь защитника оборвалась 29 сентября 2026 года возле населенного пункта Юнаковка.

О гибели воина сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Дмитрий Ягодкин служил марксменом мотопехотного отделения. Церемония прощания с защитником состоялась 10 октября в Броварах, после чего его должны были похоронить на Аллее Славы.

Также на фронте в бою с российскими оккупантами погиб военнослужащий из Сумской области Сергей Олейник. До мобилизации в начале 2024 года он работал оператором котельной в местной школе, заботясь о тепле для детей и учителей. У защитника остались отец, жена, дочь, внук, сестры и зять.

Как писал OBOZ.UA, на войне погиб 28-летний спецназовец Алексей "Габа" Донцов, который до полномасштабного вторжения работал моряком. После начала большой войны он присоединился к Силам обороны Украины и впоследствии стал командиром группы разведывательного спецподразделения. Побратимы вспоминают его как человека, который всегда говорил правду и ответственно относился к своему делу.