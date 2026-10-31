На Черкасчине мужчина пошел в суд, потому что ВЛК диагностировала одну грыжу, а УЗИ показало две: чем все закончилось

В Черкасской области мужчина обратился в суд после того, как ВВК выявила у него только одну паховую грыжу, а позднее УЗИ показало две. Он считал, что медицинская комиссия не провела надлежащего обследования, поэтому незаконно признала его годным к военной службе и призвала во время мобилизации.

Однако суд не нашел оснований для отмены решения ВВК и приказа о призыве и отказал в удовлетворении иска. Об этом сообщает Судово-юридична газета.

Обстоятельства дела

23 мая 2026 года мужчина прошел медицинский осмотр в ВЛК при ТЦК и СП. По его результатам комиссия диагностировала левостороннюю паховую грыжу, однако в соответствии со статьей 55-б графы II Расписания болезней признала его годным к военной службе.

В тот же день начальник ТЦК издал приказ о призыве мужчины во время мобилизации. По информации центра комплектования, его направили в воинскую часть без вручения повестки на отправку – непосредственно со сборного пункта. 25 мая мужчину зачислили в личный состав и назначили оператором беспилотников.

Мужчина считал призыв незаконным, поскольку ВВК не установила полное состояние его здоровья. Через 24 дня после осмотра он прошел УЗИ, которое выявило двустороннюю паховую грыжу.

Истец утверждал, что правосторонняя грыжа существовала еще во время прохождения ВВК, однако комиссия ее не выявила или не учла. Он также обращал внимание на отсутствие в медицинских документах сведений о надлежащем обследовании правой паховой области и доказательств того, что грыжа возникла уже после осмотра.

В связи с этим мужчина просил суд отменить заключение ВВК о годности и приказ ТЦК о призыве. Также он требовал обязать воинскую часть уволить его со службы и исключить из списков личного состава.

Позиции сторон

Воинская часть просила отказать в иске. Она отметила, что 25 мая 2026 года мужчину зачислили в личный состав, поэтому он приобрел статус военнослужащего и может быть уволен только на законных основаниях.

Также в части сообщили, что с 27 мая он самовольно оставил место службы, а по состоянию на 18 июля его местонахождение было неизвестно. Поэтому оснований для исключения мужчины из списков личного состава там не усматривали.

ТЦК и СП также возражал против иска. По его мнению, приказ о призыве исчерпал свое действие после исполнения, а его отмена не прекращает автоматически военную службу.

Истец настаивал, что ВВК неполно обследовала состояние его здоровья и зафиксировала только левостороннюю грыжу, хотя через 24 дня УЗИ выявило двустороннюю. Он отмечал, что ответчики не подтвердили надлежащего обследования правой паховой области и не объяснили применение соответствующей статьи Расписания болезней.

По его убеждению, приобщенные медицинские документы также не доказывали, что правостороннюю грыжу исключили при прохождении ВЛК.

Позиция и выводы суда

Суд проверил, соблюдала ли ВЛК процедуру медицинского осмотра, предусмотренную приказом Минобороны № 402. Согласно медицинским документам, мужчину осмотрели врачи семи специальностей, а также провели лабораторные анализы, флюорографию и ЭКГ. Нарушений установленного порядка суд не выявил.

Суд также рассмотрел результаты УЗИ, которое через 24 дня после ВВК выявило двустороннюю паховую грыжу. Однако, согласно статье 55 Расписания болезней, решающей является степень нарушения функций, а не односторонний или двусторонний характер грыжи. Значительных функциональных нарушений истец не доказал.

Суд подчеркнул, что не может самостоятельно устанавливать диагнозы или определять годность к службе, поскольку это относится к полномочиям ВЛК. Его задача – проверять соблюдение процедуры принятия решения. Поскольку нарушений не установили, постановление о годности мужчины признали законным.

Суд установил, что на момент мобилизации у мужчины было действующее заключение ВВК о годности и не было отсрочки. При таких обстоятельствах ТЦК и СП имел законные основания призвать его на военную службу и направить в воинскую часть.

Соответственно, суд признал правомерными приказ о призыве и зачислении мужчины в списки личного состава. Аргументы истца не дали оснований для иного вывода.

Решение суда

Черкасский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении всех исковых требований. Суд не нашел оснований для отмены заключения ВВК о годности к службе и приказа о мобилизации.

Также отклонил требования об увольнении мужчины с военной службы и исключении его из списков личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгород-Днестровском районном ТЦК и СП в Одесской области мобилизованных удерживают в бесчеловечных условиях: люди находятся в подвальных помещениях на бетонном полу, спят на старых кроватях без матрасов, а на дверях помещений установлены металлические решетки