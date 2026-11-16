На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

На Буковине в осеннем лесу обнаружили редкий гриб, который внешне напоминает морской коралл. Речь идет о гериции коралловидном, известном также как ежовик коралловидный, который занесен в Красную книгу Украины.

Об необычной находке сообщил в Facebook учитель истории Шебутинецкого лицея, специалист по экологическому образованию Национального природного парка "Хотинский" Сергей Якубина. По его словам, редкий гриб он заметил на трухлявом бревне в Мартыновом лесу неподалеку от села Шебутинцы Черновицкой области.

Чем особенен редкий гриб

Гериций коралловидный (Hericium coralloides) отличается необычным строением. В отличие от большинства привычных грибов, у него нет выраженных шляпки и ножки. Вместо этого его плодовое тело состоит из многочисленных разветвлений, покрытых тонкими белыми шипами, свисающими вниз.

Именно благодаря такому виду гриб напоминает морские кораллы или ледяные узоры. На его тонких шипах образуются споры, необходимые для размножения.

Этот вид обычно растет на мертвой древесине лиственных деревьев, в частности бука, дуба и березы. Гриб участвует в естественном разложении древесины, способствуя ее превращению в органические вещества.

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергій Якубина

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергей Якубина

Почему гриб занесен в Красную книгу

Гериций коралловидный относится к редким видам грибов, которые находятся под охраной в Украине. Одной из угроз его существованию является сокращение площадей старовозрастных лесов и удаление мертвой древесины, необходимой для развития гриба.

Собирать этот вид в природе запрещено, поэтому специалисты рекомендуют не повреждать его плодовые тела и ограничиваться фотографированием.

Интересно, что гериций коралловидный является близким родственником гериция ежового (Hericium erinaceus), известного также как "львиная грива". Последний привлекает внимание ученых из-за веществ, потенциальное воздействие которых на нервную систему продолжают изучать.

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергей Якубина

Напомним, в Киевской области грибники нашли рыжики, которые могут расти до первых устойчивых морозов. Эти съедобные грибы чаще всего встречаются в хвойных лесах, а теплой и влажной осенью их можно найти даже в ноябре. Рыжики подходят для жарки, засолки и маринования.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах обнаружили необычные грибы рода рамария, внешне напоминающие оленьи рога. Они чаще всего растут возле поваленных деревьев и пней и могут иметь разную окраску.