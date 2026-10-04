"Мы помним 2022 год и смелость украинцев": Зеленский поздравил с Днем терробороны Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День территориальной обороны Украины. По его словам, за время войны на основах ТрО выросли новые и сильные подразделения.

Вместе все составляющие сил обороны защищают государство. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Благодарность от президента

Зеленский выразил благодарность всем, кто вступил в ряды территориальной обороны и продолжает защищать Украину. Президент подчеркнул, что бригады территориальной обороны прошли большой путь, и на их основе уже выросли новые и сильные подразделения, которые сегодня вместе со всеми силами обороны защищают наше государство.

"Мы помним 2022 год и смелость многих украинцев, выбравших тогда защиту нашей независимости. Уважаем силу всех, кто бьется сегодня. Должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла, защитила свое и достигла необходимого мира", – говорится в обращении Зеленского.

День терробороны. Источник: 115-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ. Развернуть

Украинские воины ТрО. Источник: 103-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ Развернуть

Зеленский обратился в День теробороны. Источник: 103-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ Развернуть

Украинские воины ТрО. Источник: 103-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах территориальной обороны ВСУ девять офицеров завершили сборы для кандидатов на должности командиров бригад и их заместителей. Обучение проходило с 7 по 16 сентября и является частью подготовки кадрового резерва.