Мы боремся за выживание людей и всей страны зимой, – CEO ДТЭК Тимченко

Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетику, а постоянные обстрелы и воздушные тревоги существенно осложняют восстановление поврежденных электростанций.

Об этом говорится в материале BBC.

В нем отмечается, что российские войска продолжают массированные атаки на украинские электростанции, нанося масштабные разрушения энергетической инфраструктуре. Журналисты BBC посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которая была практически уничтожена в результате недавнего удара баллистическими ракетами.

"Это была очень мощная атака. Мы никогда раньше не переживали ничего подобного. Удары были и раньше, часть крыши обрушилась, ситуация была довольно тяжелой. Но на этот раз разрушения были особенно серьезными", – рассказал работник электростанции Владимир Коваленко, который работает на предприятии уже 25 лет.

Как отмечают журналисты BBC, с августа Россия почти каждый день атакует украинские энергетические объекты. При этом постоянные воздушные тревоги существенно затрудняют восстановительные работы. Всего за четыре часа пребывания журналистов на электростанции воздушную тревогу объявляли семь раз. Из-за угрозы новых ударов энергетики вынуждены останавливать ремонт и прятаться в укрытиях.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в этом году российские атаки стали значительно масштабнее и мощнее, а имеющиеся средства противовоздушной обороны не могут защитить все объекты критической инфраструктуры.

"Разница заключается в масштабах атак и различных типах используемого оружия. Атаки стали вдвое мощнее и масштабнее", – отметил Тимченко.

По его словам, из-за постоянных обстрелов и воздушных тревог энергетики могут полноценно работать над восстановлением поврежденной электростанции лишь один-два часа в сутки. Восстановление объекта продлится как минимум до следующего лета.

"Мы боремся за выживание людей и всей страны зимой", – подытожил Тимченко.

Ранее гендиректор ДТЭК Тимченко призвал европейских партнеров усилить защиту украинской энергетики.